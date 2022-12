Öffnungszeiten der Eissporthalle in den Ferien

Die Eissporthalle (CHG-Arena) Ravensburg hat in den Weihnachtsferien geänderte Öffnungszeiten. Diese sind wie folgt: Mittwoch, 21. Dezember, von 8.45 bis 11.45 Uhr und von 15 bis 16 Uhr; Donnerstag, 22. Dezember, von 8.45 bis 11:. Uhr und Freitag, 23. Dezember, von 9.30 bis 12 Uhr und von 16.15 Uhr bis 1.30 Uhr.

An Heiligabend, 24. Dezember, ist die Eissporthalle geschlossen. Am Sonntag, 25. Dezember, findet der Publikumslauf von 9.45 bis 11.15 Uhr und von 14.15 bis 16.45 Uhr statt. Am Montag, 26. Dezember, von 9.30 bis 12 Uhr und von 15 bis 17.15 Uhr, am Dienstag, 27. Dezember, und Mittwoch, 28. Dezember, von 8.45 bis 11.15 Uhr und von 15 bis 17.15 Uhr, am Donnerstag, 29. Dezember, von 8.45 bis 11.15 Uhr, von 15 bis 17.15 Uhr und von 2045 bis 22.15 Uhr. Am Freitag, 30. Dezember, ist die Eissporthalle für die Öffentlichkeit von 9.30 bis 12 Uhr und von 15 bis 17.15 Uhr geöffnet. Am Samstag, 31. Dezember, findet der Vormittagspublikumslauf von 8.45 bis 11.45 Uhr statt, die Eisdisco findet an diesem Tag (Silvester) nicht statt.

Am Sonntag, 1. Januar, ist die Eissporthalle von 15 bis 17.15 Uhr geöffnet. Am Montag, 2. Januar, von 8.45 bis 11.15 Uhr und von 15 bis 17.15 Uhr, am Dienstag 3. Januar, und Mittwoch, 4. Januar, von 8.45 bis 11.15 Uhr und von 15 bis 17.15 Uhr, am Donnerstag, 5. Januar, von 8.45 bis 11.15 Uhr, von 15 bis 17.15 Uhr und von 20.45 bis 22.15 Uhr. Am Freitag, 6. Januar, ist die Eissporthalle für die Öffentlichkeit von 9.30 bis 12 Uhr und von 15 bis 17.15 Uhr geöffnet. Am Samstag, 7. Januar findet der Nachmittagspublikumslauf von 14.15 Uhr bis 16.15 Uhr statt und die Eisdisco von 19.30 bis 23 Uhr. Am Sonntag, 8. Januar, ist die Eissporthalle von 9.45 bis 11.15 Uhr und von 14.15 bis 16.45 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.eissporthalle-ravensburg.de.