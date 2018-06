Öffentliche Weihnachtsfeier im Rathaus

Zum 14. Mal laden Ehrenamtliche der Freiwilligenagentur Ravensburg ihre Mitbürger ins festlich geschmückte Ravensburger Rathaus ein. Die schon traditionelle „andere“ Weihnachtsfeier findet diesmal am Dienstag, 15. Dezember, von 15 bis 17 Uhr, statt.

Das Motto lautet „Herzlich willkommen im Rathaus!“, bezieht die aktuelle Situation der zu uns kommenden Flüchtlinge mit ein und möchte sie mit der Weihnachtsbotschaft in Verbindung bringen. Alt und Jung sind eingeladen, sich in offener, besinnlicher Atmosphäre auf das kommende Weihnachtsfest einzustimmen. Bei klassischer Musik und Weihnachtsliedern, Kaffee und Kerzenschein wird jeder Gast als Freund willkommen geheißen und so ein Stück Gastfreundschaft und Willkommenskultur vorgelebt.

Der Eintritt ist frei. Gebäckspenden werden gern entgegengenommen. Anmeldung bitte bis Freitag, 11. Dezember, bei der Freiwilligenagentur Ravensburg, Rathaus, Zimmer E6, Telefon 0751/82-102 oder per E-Mail an freiwilligenagentur@ravensburg.de.