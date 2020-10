Öffentliche Toilette auf der Ravensburger Kuppelnau ist dicht

Die Grünen bleiben beliebteste Partei in Baden-Württemberg. Wäre am kommenden Sonntag Landtagswahl, würden 34 Prozent der Bürger im Südwesten der Ökopartei ihre Stimme geben. So lautet das Ergebnis des aktuellen BW-Trends, den das Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag von SWR und „Stuttgarter Zeitung“ erstmals seit Ende April erhoben hat. Die CDU bleibt in der Wählergunst stark.

Große Überraschungen zur politischen Stimmung im Land bietet der aktuelle BW-Trend im Vergleich zum Frühjahr nicht.