Die Kreisärzteschaft und die Oberschwabenklinik weisen in einer gemeinsamen Mitteilung darauf hin, dass die Praxen der niedergelassenen Ärzte und die Notaufnahmen der Krankenhäuser auch in Zeiten der Corona-Pandemie für alle anderen Erkrankungen dienstbereit sind. „Es geht uns darum, dass wenn nötig ärztliche Hilfe in Anspruch genommen wird, damit mögliche Risiken durch verzögerte Diagnostik und Therapie abgewendet werden“, betont Hans Bürger, der Vorsitzende der Kreisärzteschaft.

Patienten mit ernsthafteren Gesundheitsbeschwerden sollten auch jetzt nicht zögern, eine Arztpraxis aufzusuchen, schreibt Bürger weiter. Das gelte insbesondere für Menschen, die Blutverdünner nehmen oder aber an Bluthochdruck oder Diabetes leiden. Wichtige Vorsorge- und Impftermine sollten wahrgenommen werden und auch Vorsorgeuntersuchungen für Säuglinge oder wichtige Impfungen in den ersten beiden Lebensjahren nicht verschoben werden, rät der Vorsitzende der Kreisärzteschaft.

Im Falle von leichteren akuten Erkrankungen oder einer Verschlechterung des Befindens bei chronischen Erkrankungen steht weiterhin der Hausarzt oder gegebenenfalls dessen Vertretung während der regulären Sprechzeiten für die Patienten bereit, so Hans Bürger. Nachts, am Wochenende oder an Feiertagen sollten sich die Patienten unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer 116 117 an den ärztlichen Bereitschaftsdienst oder an die Notfallpraxen der Kassenärztlichen Vereinigung wenden.

Sollte jemand Fieber von mehr als 38 Grad Celsius haben oder aber an Atemnot, Erkältungs- oder Grippesymptomen wie Husten (mit oder ohne Auswurf), Halsschmerzen, Schnupfen, Geruchs- oder Geschmacksverlust, Durchfall oder Erbrechen leiden, sollte man sich grundsätzlich vorab telefonisch an den Hausarzt oder die Rufnummer 116117 wenden.

In den Notaufnahmen werden auch weiterhin rund um die Uhr Verletzungen und Erkrankungen bis hin zu schwerst verletzten Unfallopfern, Patienten mit Schlaganfall oder Herzinfarkt versorgt, betont Kerstin Kunz, Chefärztin der Notaufnahme am St.-Elisabethen-Klinikum in Ravensburg. Die Versorgung von Covid-19-positiven oder -verdächtigen Patienten erfolge in der Notaufnahme räumlich getrennt von der Versorgung von Patienten ohne bekannten positiven Corona-Befund oder -Verdacht.

Umgehend die Rettungsleitstelle unter der Nummer 112 sollte beispielsweise bei den folgenden Symptomen gerufen werden: stärkstem Schmerz, Druck oder Brennen auf der Brust, im Rücken, Hals oder dem linken Arm, bei starker Atemnot, bei Gefühlsstörungen oder Lähmungen an den Armen oder Beinen, bei plötzlichem Sehverlust, bei Beeinträchtigung des Bewusstseins oder Bewusstseinsverlust, bei schweren Verletzungen oder schweren Blutungen aus dem Magen-Darm-Bereich.