Ärger um Rapper-Auftritt in Ravensburg - Razzia in München

Müll, harter Alkohol, Erbrochenes und Cannabis-Konsum: Das Konzert der Rapper „Bonez MC“ und „RAF Camora“ am Dienstag in der Oberschwabenhalle sorgt für Diskussionen. Bei einem Auftritt in München rückte die Polizei jetzt sogar mit einer Hundertschaft an - und stellte zahlreiche Verstöße fest. Wie ein Polizeisprecher am Samstag Schwäbische.de bestätigte, habe es bei dem Konzert in der Olympiahalle am Freitag einen großangelegten Polizeieinsatz gegeben. „Wir waren mit mehr als 100 Beamten im Einsatz“, sagte der Polizeisprecher. Und die wurden nach ersten Erkenntnissen fündig: Etwa 60 Anzeigen, unter anderem wegen Drogenbesitzes, seien bislang aufgenommen worden.

Hinzu kämen mehrere Verkehrsdelikte im Zusammenhang mit dem Konzert. Einige Konzertbesucher seien vorläufig festgenommen worden. Einen Bericht der „Bild“-Zeitung, wonach auch im Tourbus und im Backstage-Bereich Drogen gefunden wurden, konnte der Sprecher nicht bestätigen. „Es ist richtig, dass bei den Konzerten auf der Bühne etwas geraucht wird, das aussieht wie ein Joint“, so der Polizeisprecher. Ob es sich dabei jedoch um Betäubungsmittel handle, habe man im Nachhinein nicht mehr feststellen können. Ähnliche Szenen hat auch die SZ-Mitarbeiterin beobachtet, die am Dienstagabend auf dem Konzert war.

Wie unsere Autorin den Abend in Ravensburg erlebt hat, lesen Sie hier: