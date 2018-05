Ältester Ravensburger wird 105

Mit einer schönen und liebevollen Geburtstagsfeier im Kreise seiner Familie mit Tochter, Schwiegersohn, zwei Enkeln und fünf Urenkeln, hat Franz Wilhelms seinen 105. Geburtstag gefeiert. Wilhelms ist der älteste Einwohner Ravensburgs und lebt derzeit im Seniorenzentrum Alpenland. Bis vor fünf Jahren, also im Alter von 100 Jahren, hatte er sich noch selbstständig versorgt. Nun lassen nach und nach das Augenlicht und das Gehör nach, so dass er nun doch etwas Unterstützung braucht.

Wenn man den Werdegang von Franz Wilhelms erzählen möchte, dann erkennt man sofort, dass man eine Zeitreise in die Geschichte macht. Er ist jemand, der zu Kaiserzeiten auf die Welt kam, zwei Weltkriege miterlebte – und das große Glück hatte, nicht als Soldat eingezogen zu werden, denn durch sein Studium in Physik und seinem Beruf als Entwicklungsingenieur sowie Kenntnisse in der Radartechnik, war er ein kriegswichtiger Mitarbeiter und wurde zum Wehrdienst nicht eingezogen.

Ein wichtiges und für ihn prägendes Erlebnis war die Befreiung seiner Ehefrau aus dem damaligen Breslau, das 1945 von der deutschen Wehrmacht als „Festung Breslau“ verteidigt wurde, und er nur durch einen ihm zugeteilten Passagierschein für den Zug seine Frau aus diesem Gebiet rausholen konnte. Ab 1951 wurde es ruhiger in seinem Leben, er hatte eine feste Bleibe in Karlsruhe gefunden und arbeitete bis zur seiner Pensionierung 1976 bei Siemens als Entwicklungsingenieur. Als seine Ehefrau 1998 starb, zog er nach Ravensburg.

Unweigerlich möchte man das Lebenselixier von Wilhelms erfahren und es ist ganz einfach: „Immer zufrieden sein und alles, was man nicht ändern kann, so anzunehmen und das Beste daraus machen“. Alle Gratulanten wurden mit einem wärmenden und liebevollen Händedruck begrüßt. Wilhelms freute sich sichtlich über die Glückwünsche und war sehr interessiert daran, wer diese überbrachte. Als Gratulant für Ravensburg war CDU-Landtagsabgeordneter August Schuler vor Ort. Gefeiert wird übrigens zwei Mal, die zweite Tochter mit ihren Kindern und Urenkeln wird in dieser Woche erwartet.