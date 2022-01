Landsknechte wählen neues Führungsteam für das Rutenfest 2022

Die Landsknechte haben ihre Führungsmannschaft für das Rutenfest 2022 gewählt. Fahnenschwinger und somit erster Schütze beim Adlerschiessen ist Ferdinand Rundel. Seine beiden Begleiter sind Noah Dilger (links) und Noah Krebs.

Damit starten die Landsknechte in die Vorbereitung auf das Heimatfest, dass in diesem Jahr vom 22. bis zum 26. Juli stattfinden soll. In welcher Form das Rutenfest 2022 stattfinden kann, nachdem es pandemiebedingt bereits zwei Jahre in Folge ausfallen musste, ist indes noch nicht klar.