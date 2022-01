Mann schlägt auf Lebensgefährtin ein

Nach einem häuslichen Angriff hat die Polizei am frühen Montagmorgen einen Mann einer Wohnung in Oberzell verweisen müssen. Nachbarn hatten zuvor die Polizei verständigt, nachdem seit längerer Zeit aus der Wohnung Geschrei zu vernehmen war und auch die in der Wohnung befindlichen Kinder um Hilfe riefen.

Polizei ermittelt

Nach derzeitigen Erkenntnissen hat der 54-Jährige nach einem zunächst verbalen Streit auf seine 48 Jahre alte Lebensgefährtin eingeschlagen und auch Teile des Wohnungsinventars zerstört.

Er verließ im Anschluss selbstständig die Wohnung. Neben dem Wohnungsverweis kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des häuslichen Angriffs auf ihn zu, teilt die Polizei mit.