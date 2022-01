Kinderstiftung Ravensburg erhält 2700 Euro

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen Spendenscheck in Höhe von 2700 Euro für die Kinderstiftung Ravensburg haben Caritas Fundraising-Referentin Ute-Marie Reichert und Tom Maier vom Kuratorium der Kinderstiftung Ravensburg im Doktorhaus Ravensburg in Empfang genommen. Das Spendengeld stammt aus der „Aktion Zahngold“ des Zentrums Oberschwaben Allgäu in Ravensburg. Das Fachpraxisteam um die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen Dres. med. Dres. med. dent. Anton Abler, Radovan Roknic und Robert Stauss sammelte von Patienten gespendetes Zahngold, um den Erlös aus der Aktion für einen sozialen Zweck zur Verfügung zu stellen.

Die Idee, das Geld an die Kinderstiftung Ravensburg zu geben, sei bei den Patienten sehr gut angekommen. Sie freuten sich, dass mit ihrem Zahngold Kindern und Familien in der Region, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, geholfen werde, berichteten die Fachärzte. Die Kinderstiftung Ravensburg ist in ihrer Arbeit auf ehrenamtliche Zeitspender und finanzielle Zuwendungen dringend angewiesen. Das Spendengeld des Zentrums Oberschwaben Allgäu kommt aktuellen Projekten und Aktionen der Kinderstiftung zugute.