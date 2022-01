Fachtag Autismus in diesem Jahr online

Die Stiftung Liebenau lädt zum Fachtag Autismus ein. Am Samstag, 29. Januar, findet er von 9 bis 16.30 Uhr digital statt. Die Veranstaltung, zu der die Stiftung Liebenau in Kooperation mit dem Kompetenznetzwerk Autismus Bodensee-Oberschwaben einlädt, findet bereits zum 16. Mal statt.

Coronabedingt kann der Fachtag nach Mitteilung der Stiftung leider nicht mit Gästen in der gewohnten Umgebung des Berufsbildungswerks Adolf Aich in Ravensburg organisiert werden, sondern nur online. Nach einer Einführung durch Stefan Thelemann referieren Katharina Kraft, Matthias Schmidt, Dipl.-Psychologe Matthias Huber, Andreas Kohler und Tabea Stuck zu den Herausforderungen, die Autismus in den Bereichen Medizin, Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie im Schulbereich mit sich bringt. Vor und während der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, per Telefon und E-Mail Fragen an die Dozenten zu stellen.

Anmeldeschluss ist Freitag, 28. Januar. Die Anmeldung zum Fachtag können Interessierte per E-Mail an nurguel.oezkayit-inanc@stiftung-liebenau.de schicken. Sollten es noch Fragen geben, steht Nurguel Oezkayit-Inanc unter Telefon 0751/35 55 67 03 als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Das ausführliche Programm steht unter: www.stiftung-liebenau.de/bildung/aktuelles/fachtag-autismus im Internet.