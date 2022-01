Die Ravensburg Rams können ein bisschen durchatmen

Die Handballsaison in der Bezirksliga ist für den TSB Ravensburg bisher überhaupt nicht nach Plan verlaufen. Nach sieben Spielen hatten die Rams gerade einmal einen Sieg und ein Unentschieden geschafft. Im ersten Heimspiel des neuen Jahres gelang den Ravensburgern am Samstagabend aber der so lange ersehnte zweite Heimsieg. Gegen den nach dem bisherigen Saisonverlauf favorisierten SC Lehr gewannen die Rams mit 25:23 (12:12).

Trotz der schlechten Leistung beim Spiel in der vergangenen Woche in Ulm und der schlechten Tabellenplatzierung war die Stimmung im Ravensburger Team um das Trainergespann Maximilian Ober/Christian Herter laut Mitteilung der Rams gut. Von Beginn an wurde in der Ravensburger Kuppelnauhalle deutlich, dass die Mannschaft gewillt war, nach der verkorksten Vorrunde endlich in die Spur zu finden.

Die Partie begann recht munter mit erfolgreichen Spielzügen auf beiden Seiten. Die Abwehr der Rams zeigte sich allerdings wie verwandelt im Vergleich zum vergangenen Spiel und agierte mit der nötigen Aggressivität, die von Spielertrainer Ober vor dem Spiel gefordert wurde. Die Rams schafften es, das temporeiche Angriffsspiel der Gäste des Öfteren zu unterbinden. Bis Mitte der ersten Halbzeit blieb das Spiel ausgeglichen (6:6), durch starke Paraden von Torhüter Valentin Ehrat erspielten sich die Rams dann eine 10:7-Führung. Gegen Ende des ersten Durchgangs ließ jedoch die Konzentration der Ravensburger etwas nach. Freie Würfe, darunter zwei Siebenmeter, wurden teils leichtfertig vergeben, sodass die Gäste herankamen und die Partie mit 12:12 in die Pause ging.

Der zweite Durchgang begann, wie der erste aufgehört hatte. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und es wurde schnell klar, dass Kleinigkeiten die Partie entscheiden würden. Während die Lehrer immer wieder durch ihre Außenspieler zum Torerfolg kamen, waren es beim TSB vor allem Patrik Häffner aus dem Rückraum (neun Tore) und der sehr agile Julian Langlois (sechs Tore), die sich immer wieder durch die Lehrer Abwehr tankten und trafen. Es blieb eine enge Partie. In der 36. Minute führten die Rams nach dem Treffer von Langlois mit 15:13, Lehr konterte aber und ging in der 40. Minute durch Vincent Holocher mit 16:15 in Führung. Bis zum 20:20 ging dieses Hin und Her weiter.

Durch einen tollen Treffer von Außen durch Justin Trommershauser gingen die die Rams in der 55. Minute schließlich beim 22:20 wieder mit zwei Toren in Führung. Das war letztlich die Vorentscheidung. Die Lehrer erzielten zwar immer wieder den Anschlusstreffer, die Rams hatten aber immer die passende Antwort parat. Selbst eine doppelte Manndeckung der Lehrer gegen Ende der Partie änderte nichts mehr an der Führung der Rams. Die Ravensburger behielten im Angriff die Übersicht, Lukas Koßbiehl spielte seine Routine aus und brachte seine Mitspieler in gute Positionen. So holten sich die Rams den hart erkämpften, aber auch verdienten 25:23-Sieg.

In der Halle war die Erleichterung über die dringend benötigten zwei Punkte zu spüren. Die Rams verbesserten sich um einen Tabellenplatz und haben am Samstag (17.45 Uhr) in Laupheim die Chance, gegen einen direkten Konkurrenten den Aufwärtstrend zu bestätigen und weiter Boden in der Tabelle gutzumachen.