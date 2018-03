Frühlingskonzert steht unter dem Motto „Helden“

Die Musikkapelle Ratzenried veranstaltet am Samstag, 17. März, um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle Ratzenried ihr diesjähriges Frühlingskonzert unter dem Thema „Helden“. Dazu eingeladen worden sind das Vororchester und das Jugendblasorchester der Gemeinde Argenbühl, teilt die Kapelle mit.

Zu Beginn tritt Olaf Brandes mit dem Vororchester auf die Bühne und beginnt mit dem Stück „Eine klassische Ouvertüre“. Mit gut einprägsamen Melodien folgt laut Ankündigung die Jerry Williams Ouvertüre „Brentwood Pass“. Filmmusik kommt mit dem Titel „Die Unglaublichen“ aus dem gleichnamigen Zeichentrickfilm zur Aufführung.

Den nächsten Teil übernimmt das Jugendblasorchester, ebenfalls unter der Leitung von Olaf Brandes. Mit „Hobbits – Tanz und Hymne“ aus der Sinfonie Nr. 1 – „Der Herr der Ringe“ kommt erneut Filmmusik zu Gehör. Die Nordische Mythologie darf man im Stück „Fate of Gods – Das Schicksal der Götter“ erfahren und zum Abschluss bei „Pirates of the Caribbean: Am Ende der Welt“ die mitreißende Filmmusik aus „Fluch der Karibik“ erleben, heißt es weiter.

Nach der Umbaupause wird die gastgebende Musikkapelle Ratzenried den zweiten Teil des Abends übernehmen. Hierfür hat Dirigent Michael Dlugosch besondere Melodien ausgewählt: Mit dem „Trompeter von Krakau“ wird musikalisch die Legende eines Trompeters im Jahre 1241 nachgezeichnet. Den Solopart übernimmt hier der Jüngste der Kapelle, Thomas Forster. In der Filmmusik zu „Schindlers Liste“ spielt Simone Nagel das Solo für Violine und wird dazu von ihren Blasmusikanten begleitet. In „Robinson Crusoe“ umreißt die Kapelle das Leben des Romanhelden in groben Zügen, bevor mit der hoch emotionaler und actiongeladenener Filmmusik zu „Backdraft“ das Abschlussstück gespielt wird, heißt es abschließend.