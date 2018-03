Emotionale und heldenhafte Klänge

Besonders freudig über das Doppelkonzert der Musikkapelle Ratzenried mit Vororchester und Jugendblasorchester (JBO) Argenbühl sind Mario Reck, Vorstand der Musikkapelle, und Dirigent Olaf Brandes vom JBO gewesen. „Es war ein gemeinsames Musizieren mit einem gemeinsamen Thema für diesen Abend“, so Brandes. Das Motto „Helden“ überzeugte auch das Publikum in der Turn- und Festhalle Ratzenried.

So überquerte das Vororchester mit dem dramatischen Stück „Brentwood Pass“ von Jerry Williams bei Wind und Wetter eine Gebirgskette und kämpfte mit der Filmmusik aus„Die Unglaublichen“ von Michael Giacchino als Helden gegen das Böse. „Helden seid ihr auf der Bühne, indem ihr euch traut vor so einem Publikum zu spielen“, lobt Brandes das Vororchester. Weiterhin passend zum Motto sucht das Jugendblasorchester mit „Hobbits Tanz und Hymne“ aus „Der Herr der Ringe“ von Johan de Meij den Held, der den Ring findet. Eine sehr gute Umsetzung ausdrucksstarker Musik hörte man mit dem programmatischen Werk „Fate oft he Gods“ von Steven Reineke.

Das Ende einer Pause nach dem Auftritt des Jugendblasorchester machte der Dirigent der Musikkapelle, Michael Dlugosch, bekannt, indem er es sich wieder einmal nicht nehmen ließ, selbst zum Instrument zu greifen. Die Trompetenklänge aus „The Trumpeter of Krakow“ von Robert Longfield holten nicht nur die Zuhörer zurück auf ihre Plätze, sondern leiteten auch das erste Stück der Musikkapelle ein. Der Legende des Stückes nach wurde ein Trompeter, der die Krakauer mit seiner Melodie vor einem Angriff warnen wollte, von einem Pfeil getroffen und getötet. Bis heute erklingt zu jeder vollen Stunde aus dem Turm der Marienkirche in Krakau die Trompetenmelodie, die an einer Stelle plötzlich abbricht – die Stelle, an der der Pfeil den Trompeter zum Ende des Liedes zwang. Der Trompeter in Ratzenried war Thomas Forster mit seinem Solo.

Von weiteren Helden wurde in „Schindlers Liste“ von John William mit emotionalen Tönen von Solistin Simone Nagel an der Violine und in „Robinson Crusoe“ von Bert Appermont, erzählt. Letzteres erzählt von Crusoes Leben in vier Teile. Rasante Musik repräsentierte im ersten Teil seine Zeit als Seefahrer, aufgebracht und dramatisch wurde der Schiffbruch dargestellt, friedlich und ruhig dann sein Leben auf der Insel in der Karibik und aufregend die Begegnung mit den Kannibalen. Bis die letzten Zeilen voller Harmonie das Stück beendeten.

Eine weitere Filmmusik wurde mit dem rührenden Stück „Backdraft“ von Hans Zimmer musiziert. Dlugosch, der nun seit einem Dreivierteljahr die Musikkapelle Ratzenried dirigiert, wurde von Vorstand Mario Reck für die angenehme und herausfordernde Probearbeit gelobt. „Er ist ein sehr zuverlässiger Dirigent, dem es hoffentlich noch lange bei uns gefällt“, sagte Reck. Bei den vielen Helden des Abends, gab es für Dlugosch nur ein Gruppe wahrer Helden: die Ratzenrieder Musikanten.