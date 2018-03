Büchele referiert über 30-jährigen Krieg

Genau vor 400 Jahren begann eine der größten Katastrophen, die Deutschland je erlebt hat: der 30-jährige Krieg. Dies gilt auch für das Allgäu – und die Auswirkungen waren hier weit schlimmer als in den Weltkriegen. Daran will Berthold Büchele mit einem Vortrag am 24. März um 19.30 Uhr in der Gerichtsstube des Gasthauses Ochsen in Ratzenried erinnern. Veranstalter ist der Heimatverein Ratzenried.

Es gibt wohl kaum ein Dorf im weiten Umkreis, dessen Schicksal in diesem Krieg so gut erforscht ist wie das von Ratzenried. Während man über den allgemeinen Verlauf des Krieges in Süddeutschland gut informiert ist, gibt es wenig Berichte, was die Landbevölkerung damals erleiden musste. Berthold Büchele kann durch Briefe, Archivdokumente und Berichte aus Ratzenried und der Umgebung ein lebendiges Bild der damaligen Zeit entwerfen, wie schwedische und kaiserliche Truppen das Allgäu mit Mord, Vergewaltigung, Folter, Erpressung, Diebstahl, Zerstörung, Brandschatzung und Kontributionen drangsalierten, wie Hunger und Pest die Bevölkerung zusätzlich dezimierten.

Damals starben manche Dörfer komplett aus. Und ganz allgemein kam mindestens die Hälfte der Bevölkerung des Allgäus um. Gerade wegen der Glaubenskriege, die heute in Syrien und anderswo schreckliche Folgen haben, solle man nicht vergessen, was damals der Krieg zwischen den Konfessionen verursacht hat, teilt der Verein mit. Der Abend sei auch ein Aufruf, aus der Geschichte zu lernen.