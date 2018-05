Turniersieg für Daniel Vonmetz

Fünf Badmintonspieler der SG Neuravensburg/Primisweiler haben in Dossenheim an der zweiten baden-württembergischen Rangliste teilgenommen.

Gespielt wurde in den Disziplinen Mixed und Einzel. Der jüngste im Team, Fabian Quendt, startete zusammmen mit seiner Partnerin in der Altersklasse U13 gut ins Turnier, sie verloren danach das Viertelfinale aber knapp im dritten Satz. Nach einem weiteren Sieg und einer Niederlage stand für die beiden, die zum ersten Mal überhaupt zusammenspielten, ein respektabler sechster Platz zu Buche. Im Einzel hatte Fabian Quendt, wie die Spielgemeinschaft mitteilt, nach dem Mixed mit der Kondition zu kämpfen und verlor nach einem harten Erstrundenspiel wieder im Viertelfinale. Am Ende erreichte er Platz fünf.

In der U15 startete Annika Späth im Mixed mit ihrem Partner aus Lörrach. Nach einer knappen Niederlage im ersten Spiel siegten sie zweimal, ehe im Spiel um Platz 9 wieder Probleme auftraten und sie so das Match verloren.

Sarah Kronenberger verliert

Florian Dunstheimer startete nur im Jungeneinzel U17, musste aber aufgrund von Konzentrationsproblemen in den beiden ersten Spielen als Verlierer vom Platz gehen. Am Ende erreichte er Platz 13. In der ältesten Klasse U19 starteten Sarah Kronenberger und Daniel Vonmetz. Sarah Kronenberger hatte im Mixed laut Bericht mehr mit ihrem Partner zu kämpfen als mit den Gegnern. Daniel hingegen kam mit seiner Stammpartnerin gut ins Turnier, im Halbfinale siegten die beiden nach anfänglichen Problemen klar im dritten Satz.

Im Finale verlor das Paar den ersten Satz, und schließlich auch den hochklassigen zweiten Satz. Im Einzel startete Sarah Kronenberger furios gegen eine Spielerin aus einem Badmintoninternat, konnte aber das Tempo nicht ganz bis zum Schluss aufrechterhalten und verlor knapp.

Nach zwei Siegen und einer weiteren Niederlage landete sie schlussendlich auf dem elften Platz. Daniel Vonmetz erreichte auch im Einzel das Finale. Dort erwartete ihn mit Orlando Peeters vom PTSV Konstanz ein Gegner, gegen den er bei den bisherigen Begegnungen in diesem Jahr ordentlich Lehrgeld bezahlen musste. Dieses Mal konnte er sich aber im ersten Satz eine frühe Führung erarbeiten, die er dank konzentrierter Leistung ins Ziel bringen konnte. Der zweite Satz verlief spiegelverkehrt. Im dritten, entscheidenden Satz konnte sich bis zum 15:15 keiner richtig absetzen, ehe Daniel Vonmetz davonzog und sich dank des 21:16 im dritten Satz den Turniersieg sicherte.