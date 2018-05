Musikkapelle zeigt musikalischen Mix

Auch zum diesjährigen Frühjahrskonzert der Musikkapelle Primisweiler hatten sich am Samstag wieder zahlreiche Zuhörer in der Festhalle in Primisweiler eingefunden. Sie ließen sich von der ansprechenden und anspruchsvollen Musikauswahl des Dirigenten Christian Schlegel begeistern – eine Mischung, die moderne und traditionelle Blasmusik, Musical, Jazz und Pop ausgewogen vereinte.

Die Jugendkapelle Primisweiler-Roggenzell-Schwarzenbach eröffnete den Abend gekonnt und schwungvoll. Auch wenn die jungen Musikerinnen und Musiker auf ihren gewohnten Dirigenten Stephan Hutter aus Termingründen verzichten mussten und Christian Schlegel den Taktstock schwang, meisterten sie die anspruchsvollen Arrangements von „Crimebusters“, Highland Cathedral“ und Michael Jacksons „Thriller“ tadellos und beeindruckten mit sauberen Übergängen, rhythmischer und harmonischer Vielfalt, einem fülligen Klang und jugendlichem Elan, so dass gleich die erste Zugabe des Abends fällig war: „Happy“ von Pharrell Williams.

Die Musikkapelle Primisweiler begann mit dem festlichen Fluss und der farbigen Harmonik von „Fanfare of Glory“ von Johann Nijs. „Der Lehrmeister“ von Robert Sheldon lehnte sich an die Musik von Richard Strauß an. Die Vorlagen schimmerten durch und die kraftvolle, dynamisch ausgereifte spätromantische Klangfülle war hervorragend für Blechbläser geeignet.

Ein Klassiker der modernen Blasorchestermusik ist „El Camino Real“ von Alfred Reed. Die Musikkapelle spielte eine etwas abgespeckte Version, die das Temperament des Stücks mit seinen Flamenco- und Pasodoble-Anklängen nicht schmälerte und im langsamen Walzer des Mittelteils den samtweichen Klängen des tiefen Blechs viel Raum gab. Das strenge Tempo, das Christian Schlegel bei „Procession of the Nobels“ von Nikolaj Rimsky-Korsakov anschlug, brachte die flirrende Festlichkeit des Stücks schön zur Geltung und die Musikkapelle musizierte hier sauber und sehr exakt.

Der zweite Teil des Abends war Musicalk, Jazz und Pop, aber auch der traditionellen Blasmusik gewidmet. Hymnisch und mit einer breit aufgefächerten Klangpalette erklang „Vita pro Musica“ von Thiemo Kraas, bevor mit den Ausschnitten aus „My Fair Lady“ von Frederick Loewe ein Hauch Broadway in die Festhalle Einzug hielt. Schwungvoll und lebendig, elegant und lässig luden die bekannten Melodien zum delikaten Gestalten ein, eine Einladung, die die Musikkapelle gekonnt annahm.

„Fairytale of New York“ der Gruppe „The Duke“ war eine langsame irische Ballade, sehnsüchtig, traurig und hoffnungsvoll zugleich und mächtig im Klang, an das sich „Alexanders Ragtime Band“ von Irving Berlin in einem spritzigen, funkelnden Arrangement anschloss, lässig und zugleich konzentriert gespielt. Der Gospel „Go, tell it on the Mountain“ wanderte durch verschiedene Stilrichtungen, mal schwermütig, mal klassisch swingend, mal als gefühlvolle Ballade, mal mit tänzerischem Schwung. Die Musikkapelle bewegte sich hier in dynamischen Registerkombinationen, die der jeweiligen Stimmung voll gerecht wurden.

In „Instant Concert“ bündelte Harold L. Walters einen bunten Strauß bekannter Melodien. Nicht weniger als 30 (!) Zitate aus Opern, Sinfonien, Volksliedern, Tanzmusik, Pop und Rock hatte er mit viel Humor organisch zusammengefügt – ein mit leichter Hand komponierter musikalischer Spaß, der ebenso leichtfüßig gespielt wurde. Mit dem Marsch „Die Sonne geht auf“ von Rudi Fischer ging das Konzert stimmungsvoll und klangvoll zu Ende. Die Zuhörer erklatschten sich zwei Zugaben: zunächst die traditionelle Kurt-Gäble-Polka, diesmal die brandneue „Lonische“ - eine musikalische Hommage an das Lonetal und dann den Maxglaner Zigeunermarsch von Tobi Reiser mit einem unverkennbar orientalischen Einschlag.