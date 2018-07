SV Oberzell setzt auf junge Spieler

Die neue Saison beginnt für den Fußball-Landesligisten SV Oberzell am Samstag mit dem IBFV-Cup. Bei dem internationalen Turnier treten in Oberzell ab 10.30 Uhr außer den Hausherren der AS Calcio Kreuzlingen aus der Schweiz, der SC Pfullendorf und der SC Bubesheim aus Bayern an.

Die Interessengemeinschaft der Bodensee-Fußballverbände, (IBFV) genannt, hat eine lange Tradition. 1952 wurde sie in Bregenz gegründet – die Idee dazu war ein Jahr zuvor nach einem Spiel einer Auswahl Oberschwabens gegen Vorarlberg geboren worden. Der Sinn: Die Kraft des Fußballs dazu nutzen, sich über Grenzen hinweg näherzukommen.

Der SV Oberzell ist kein Neuling, was den IBFV-Cup anbelangt: 2016 hat die Mannschaft das Turnier gewonnen. Jetzt ist der Verein als Vertreter des Württembergischen Fußballverbands Ausrichter der 42. Auflage des Turniers. Der in der Region bekannteste Gast in Oberzell ist der SC Pfullendorf. Das von Marco Konrad trainierte Team schaffte in der vergangenen Saison die Rückkehr in die Verbandsliga des südbadischen Fußballverbands. Außerdem vertritt der SC Bubesheim – der Ort liegt ein paar Kilometer westlich von Ulm - aus der Bezirksliga Schwaben Nord den Bayerischen Fußballverband. Aus der Schweiz reist der AS Calcio Kreuzlingen nach Oberzell – die Kreuzlinger treten für den Ostschweizer Fußballverband an und spielen in der sechsthöchsten Schweizer Liga.

1000 Euro Preisgeld

Den IFBV-Cup zu gewinnen, ist durchaus attraktiv: Dem Gewinner winken 1000 Euro – ein ordentliches Zubrot für die Mannschaftskasse. Für die Oberzeller bietet das Turnier die Chance, eine Woche vor der ersten Runde des WFV-Pokals – am 4. August um 15.30 Uhr Heimspiel gegen Ligakonkurrent TSV Strassberg – noch einmal intensiv zu testen. Und für die Zuschauer gibt’s die Möglichkeit, die Neuzugänge des SVO unter die Lupe zu nehmen. Da sind durchaus interessante Spieler dabei. Peter Baur hat dem Team eine Verjüngungskur verpasst – gleich mehreren 18- und 19-Jährigen räumt der sportliche Leiter gute Chancen ein, mehr als nur Ergänzungsspieler zu sein.

Vom FV Ravensburg kommt Pascal Weiß – der Defensivallrounder hat auch schon beim TSV 1860 München gespielt und kommt aus einer Fußballfamilie: Seine Schwester Michelle hat gerade aus der U17 des SV Alberweiler den Sprung zum FC Bayern geschafft. Peter Baur sieht Pascal Weiß rechts in der Viererkette, wo er Oberzells Dauer(b)renner Fabio Maucher Konkurrenz machen könnte.

Junge talentierte Spieler in die Mannschaft einbauen – das ist das Ziel von Baur: „Wir haben schon in der vergangenen Saison mit einem Altersschnitt bis herunter auf 21,9 Jahre gespielt – junge Spieler haben bei uns die Perspektive, dass sie auch zum Einsatz kommen.“

Noch zwei weitere Spieler, die bereits klingende Namen in ihrer Fußballer-Vita stehen haben, hat der SV Oberzell geholt. Den FC Bayern hat Nicolas Fink in seiner Vita stehen – der Offensivspieler kam aus Weingarten. Sinan Birinci hat sein Glück bei RB Leipzig versucht, der offensive Mittelfeldspieler kam jetzt vom FV Ravensburg.

Eine Alternative für Oberzells Offensivbaustelle der vergangenen Saison auf der linken Seite ist Muhammed Furkan Ata, der vom TSV Berg zum SVO gestoßen ist. Die größten Probleme hatte die Mannschaft aber in der Defensive. Trainer Achim Pfuderer hatte hier immer wieder Verstärkungen gefordert, zumal Kapitän Manuel Schlude den Verein verlassen hat. Lennart Pohl, 24-jähriger Verteidiger vom SC Markdorf, soll diese Lücke schließen. Aus der eigenen Jugend stößt in der Defensive zudem David Frank zum Team – zusammen mit dem Offensiven Florian Lotthammer, der in der vergangenen Saison bereits Einsätze bei den Aktiven hatte. Torwart Sven Benno, der von Bodensee Türkgücü Markdorf kam, macht den Reigen der Neuen komplett.