SV Oberzell nimmt die Aufgabe bei der TSG Ehingen ernst

„Ein Arbeitssieg“ – so knapp fasst Achim Pfuderer, Trainer des SV Oberzell, das Derby gegen den SV Weingarten zusammen. „Wie wir es erwartet hatten: eine ganz knappe Geschichte. Weingarten hat bei uns ein gutes Spiel gezeigt.“

Das Gute vorneweg: Mit seiner Defensive konnte der Trainer zufrieden sein. Mit aller Vorsicht nach der vergangenen Saison, nach der der Coach vor allem die für Oberzeller Verhältnisse hohe Zahl an Gegentoren kritisiert hatte: „Sieben Gegentore in acht Spielen – momentan sieht es so aus, dass wir auf einem guten Weg sind.“ Der Denkweise als Ex-Verteidiger bleibt Pfuderer treu: „Ich mache keinen Hehl daraus, dass mir das gefällt, wenn hinten die Null steht.“

Völlig zufrieden konnte der Coach mit der Leistung seiner Mannschaft aber keineswegs sein – insbesondere nicht in Halbzeit eins. Immerhin: Vorne sorgte Verteidiger Manuel Schlude für drei Punkte. Mit Andersson Gomes Dos Santos fehlte allerdings auch ein zentraler Pfeiler des Offensivspiels – der Stürmer wird beim Auswärtsspiel in Kehlen aber wieder dabei sein.

Dafür fällt Kilian Mützel aus – nach dessen Gelb-Roter Karte aus dem Derby muss der SVO auf seinen Kapitän verzichten. Daniel Marin wird Mützel wohl nicht ersetzen können – er ist zwar seit dieser Woche wieder voll im Training und wird in Ehingen wohl im Kader sein, Achim Pfuderer ist aber vorsichtig, was die Startelf anbelangt.

Indes hat der aktuelle Landesliga-Spitzenreiter eine weitere Alternative: Christian Huonker ist zurück beim SVO. „Er ist seit drei Wochen bei uns im Training“, sagt Achim Pfuderer. „Wir kennen ihn, er ist ein guter Spieler und weiter gereift.“ Der Wechsel aus Wangen war komplikationslos. „Das ging ohne Probleme“, sagt SVO-Fußballabteilungsleiter Christof Lotthammer. Und gegen Weingarten stand „Hu“ schon in der Startelf. „Die guten Trainingseindrücke konnte er im Spiel noch nicht bestätigen“, meinte der Coach. „Das braucht Zeit, bis er die Bindung an unser Spiel wieder hat.“

Am Samstag fährt der SV Oberzell zur TSG Ehingen (15.30 Uhr). Die Ehinger sind nach einem schwachen Saisonstart in die Abstiegszone gerutscht. Zuletzt reichte es beim einstigen Verbandsligisten gerade noch so zu einem 1:1 beim FC Ostrach – und das in einer Partie, in der die TSG aus dem Spiel heraus nichts zustande brachte, auch nur dank eines Lastminute-Freistoßtreffers von Mathias Nothacker.

„Es gibt keinen Anlass für uns, die TSG Ehingen zu unterschätzen“, warnt aber Oberzells Trainer Achim Pfuderer und redet Klartext: „Wir haben zuletzt immer nur knapp gewonnen – und absolut verdient waren nur zwei oder drei von unseren sieben Siegen.“ (chm)