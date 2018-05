Oberzell will letzte Zweifel beseitigen

Der SV Oberzell muss in der Fußball-Landesliga am Samstag um 15.30 Uhr beim TSV Strassberg ran. Mit einem Sieg könnten die Oberzeller letzte Zweifel am Klassenerhalt beseitigen.

Die Saison 2017/2018 begann hervorragend für den SV Oberzell: Mit 5:0 gewannen Trainer Achim Pfuderer und sein Team am ersten Spieltag gegen den TSV Strassberg. Es war der höchste Sieg des SVO in dieser Spielzeit. „Die Strassberger haben daraus gelernt“, meint Pfuderer. In der Tat: Nie wieder kassierte der Aufsteiger eine so hohe Niederlage – der TSV entwickelte sich sogar zu einem Abwehrspezialisten: Nur vier Mannschaften haben weniger Tore kassiert.

Die Strassberger treiben ihre Defensivkunst bisweilen sogar auf die Spitze: Beim FV Ravensburg II verteidigten sie am vergangenen Mittwoch mit einem 6-4-0-System beharrlich einen 0:2-Rückstand. Auswärts trimmt Trainer Oliver Pfaff seine Mannschaft ganz darauf, die Räume für den Gegner eng zu machen. Aber Achtung: In seinen zwölf Heimspielen hat der TSV 24 Punkte geholt – so legt die Mannschaft die Basis für den Klassenerhalt.

„Wir wissen, was Strassberg geleistet hat“ – SVO-Trainer Achim Pfuderer bringt dem TSV, der aktuell der beste Aufsteiger ist, viel Respekt entgegen. Gleichzeitig muss der Coach einen hochkarätigen Ausfall verkraften: Marco Geßler fällt mit einem Bänderanriss aus. „Drei bis sechs Wochen“, lautet Pfuderers Prognose. „Noch haben wir Hoffnung, dass Marco diese Saison noch einmal auf den Platz zurückkehren kann.“

Die Oberzeller basteln derweil am Kader für die neue Saison. Achim Pfuderer hat mehrfach Verstärkungen gefordert: „Konkurrenz hebt das Niveau der gesamten Mannschaft.“ Peter Baur, der sportliche Leiter, hat natürlich zunächst einmal mit den aktuellen Spielern gesprochen: „90 Prozent haben zugesagt.“ Sehr weit sind die Gespräche zudem bei Pascal Weiß gediehen: Der Defensivspieler soll aus der U19 des FV Ravensburg zurück nach Oberzell kommen. Während der FV bereits Vollzug meldet, ist Baur noch vorsichtiger: „Wir stehen kurz vor einer Einigung.“