Gastgeber Oberzell schließt IBFV-Cup auf Platz drei ab

Der SC Pfullendorf hat den Fußball-IBFV-Cup gewonnen. Die Gastgeber vom SV Oberzell waren dem SCP im entscheidenden Spiel klar mit 1:4 unterlegen und belegten den dritten Rang – hinter dem SC Bubesheim aus Bayerisch-Schwaben und vor dem AS Calcio Kreuzlingen aus der Schweiz.

Testspiele gegen völlig unbekannte Gegner – das hat durchaus seinen Reiz. Der jährliche länderübergreifend ausgetragene Cup der Interessengemeinschaft der Bodensee-Fußballverbände (IBFV) bietet diese Chance. Zweimal 25 Minuten, jeder gegen jeden – das war der Modus des IBFV-Cups, den der SVO am vergangenen Samstag ausrichtete.

Die favorisierten Pfullendorfer, die vom südbadischen Fußballverband ins Rennen geschickt wurden, begannen stark und dominierten Kreuzlingen beim 3:1. Kaum Land sah auch der SV Oberzell beim 0:3 gegen den bayerischen Vertreter SC Bubesheim. Die Bubesheimer mussten sofort wieder ran und hatten trotzdem die Kraft, gegen Pfullendorf einen 0:2-Rückstand aufzuholen. Danach holte Oberzell den einzigen Dreier durch ein 1:0 gegen Kreuzlingen. Die Schweizer hielten danach die nicht mehr so überzeugend auftretenden Bubesheimer in Schach – die Partie endete 0:0. Und schließlich ärgerten die Oberzeller den SCP mit einem Elfmetertor vor der Halbzeit – damit wären sie sogar Turniersieger geworden. Das ließen die Pfullendorfer aber nicht auf sich sitzen – angeführt von Doppeltorschütze Mustafa Akgün drehten sie die Partie noch in einen 4:1-Sieg.

„Grenzen aufgezeigt bekommen“

„Die Mannschaft hat ein gutes Turnier gespielt und verdient gewonnen“, meinte Pfullendorfs Torwart- und Co-Trainer Josef Hatzing. „Die Jungs sind in einer guten Verfassung. Das hat das letzte Spiel gezeigt, in dem sie einen 0:1-Rückstand umgebogen haben, obwohl wir mir elf Mann durchspielen mussten.“ Für die Pfullendorfer, die nach dem Abstieg in die Landesliga den direkten Wiederaufstieg geschafft haben, beginnt bereits am kommenden Samstag um 17.30 Uhr die Saison in der Verbandsliga Südbaden mit der Partie gegen TuS Oppenau.

„Wir haben die Grenzen aufgezeigt bekommen“, fasste Achim Pfuderer das Turnier auf eigenem Platz zusammen und bezog sich dabei sowohl auf das 0:3 gegen Bubesheim als auch auf das 1:4 gegen Pfullendorf. Oberzells Trainer kann den Niederlagen aber durchaus Positives abgewinnen: „Nach Siegen in den bisherigen Vorbereitungsspielen ist ein Schuss vor den Bug schon in Ordnung.“ Zufrieden ist der Coach mit den Neuzugängen: „Die Jungs sind sehr trainingsfleißig, jung und technisch gut ausgebildet.“