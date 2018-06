Für den SVO ist ein Sieg Pflicht

Der SV Oberzell fährt am Samstag zum fußballerischen Jahresabschluss zum SV Rangendingen: Gegen das noch sieglose Tabellenschlusslicht ist ein Sieg Pflicht – nur drei Punkte böten die Chance, doch noch als Tabellenzweiter zu überwintern.

Wie die meisten anderen Vereine wohl auch hat der SV Oberzell die Weihnachts-/Adventsfeier auf den kommenden Samstagabend gelegt. Natürlich soll das ein vergnügliches Ereignis werden: „Knecht Ruprecht bin ich das ganze Jahr über viermal die Woche“, witzelt Trainer Achim Pfuderer. Höchst unwahrscheinlich, dass Pfuderer die Rute am Samstag auspackt.

Vorausgesetzt natürlich, sein Team gibt sich nicht ausgerechnet gegen den SV Rangendingen eine Blöße. Das wäre allerdings fatal: Nach wie vor stehen die Rangendinger bei zwei Punkten, haben in 15 Spielen gerade zehn Tore geschossen. Alles andere als der Abstieg wäre ein Wunder.

Konzentration gefordert

Ein Pflichtsieg also. Wobei Achim Pfuderer nicht Achim Pfuderer wäre, wenn er seine Jungs nicht auch vor diesem Spiel zu höchster Konzentration auffordern würde: „Wir haben in Balingen vier Gegentore bekommen – jetzt gilt es, hinten wieder sicher zu stehen.“ Und vorne mit der nötigen Geduld auf das erste Tor hinzuarbeiten.

Dass da durchaus Geduld gefragt sein kann, darauf weist auch Pfuderer noch einmal ausdrücklich hin: „Der VfB Friedrichshafen hat zwar am letzten Samstag 4:0 in Rangendingen gewonnen, aber das erste Tor ist erst in der 65. Minute gefallen.“

Natürlich möchte Oberzell mit einem klaren Sieg in die Winterpause gehen – Torjäger Anderson Gomes dos Santos wird aber aller Voraussicht nach fehlen: Der Stürmer trägt seit dem Balingen-Spiel eine Schiene, der Knöchel ist dick. Auch wenn eine lange Regenerationszeit bevorsteht, wird Gomes dos Santos beim entsprechenden Befund geschont: „Wir setzen nur den ein, der schmerzfrei in Sprints, zum Kopfball und in die Zweikämpfe gehen kann.“

Ansonsten hat der Coach wohl die Qual der Wahl: Alle sind fit und wollen daran mitarbeiten, vielleicht doch noch auf Platz zwei zu überwintern. Die Chance, den Aufstiegsrelegationsplatz zurückzuerobern ist da: „Ehingen Süd hat in Biberach keine leichte Aufgabe“, sagt Pfuderer, der nach eigenen Angaben aber nicht so sehr auf die Platzierung schielt: „Mir ist ein guter Jahresabschluss wichtig.“ (chm)