Der Spitzenreiter kommt nach Oberzell

„Mein Co-Trainer-Kollege aus Ehingen hat es am Samstag nach dem Spiel gut auf den Punkt gebracht: Bis zur Landesliga wird Fußball gearbeitet, ab der Verbandsliga wird Fußball gespielt.“ Oberzells Co-Trainer Oliver Wittich ist überzeugt davon, dass sein Team diese Lektion gelernt hat. „Der Schlüssel zum Sieg in Ehingen war, dass wir die Zweikämpfe gewonnen haben.“ Jetzt gilt es, diese Erkenntnis ins Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr) gegen den SV Kehlen mitzunehmen – über die spielerische Qualität in seinem Kader macht sich der Trainer keinen Kopf: „Da gehören wir zu den guten Teams in der Liga.“

Wittich legt sich fest: „Der SV Kehlen ist der Favorit.“ Der Trainer tut sich leicht mit dieser Aussage angesichts der Bilanz des SVK: „Wer aus drei Spielen neun Punkte und 13:3 Tore holt, der ist eben der Favorit.“ Die Partie gegen das aktuelle Topteam der Liga sieht der Coach als Chance: „Wir haben die Möglichkeit, die Zuschauer für das zu entschädigen, was sie vor zwei Wochen gegen Weingarten erlebt haben.“ Für den SVO hat auch die Partie gegen Kehlen Derby-Charakter: „Da brauche ich keinen zu motivieren“, ist sich Wittich sicher, „zumal es gegen den Tabellenführer geht.“

Mit dem 5:1 gegen den FV Ravensburg II haben Coach Bernd Reich und sein SV Kehlen ihr Können zuletzt eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Aber Wittich weiß auch: „Es liegt an uns, inwieweit wir Kehlen zur Entfaltung kommen lassen.“ Da ist er wieder, der Appell an Kampf- und Laufbereitschaft. Auf die Dienste von Michael Krüger kann das Trainerteam des SVO – auch Achim Pfuderer ist aus dem Urlaub zurück – wieder zurückgreifen. Und beim zweiten etatmäßigen Innenverteidiger Fabian Birk, der in Ehingen schon früh passen musste, sieht es ebenfalls nicht schlecht aus. „Die Verletzung ist weniger schlimm als zunächst befürchtet“, freut sich Wittich. „Wir werden kurzfristig am Freitagabend entscheiden, ob er auflaufen kann.“

Die Trainer können diese Entscheidung ganz in Ruhe fällen: Dass die Mannschaft auch beim Ausfall beider Innenverteidiger in der Lage ist, ohne Gegentor zu bleiben – auch das ist eine Erkenntnis des 3:0-Siegs in Ehingen.

FV Ravensburg – FC Ostrach (Sa, 17.30 Uhr): Acht Gegentore in den letzten zwei Spielen – man braucht nicht viel Fantasie um zu wissen, woran Matthias Thuro, Trainer des FV Ravensburg II, in dieser Woche mit seiner Mannschaft vor allem gearbeitet hat: „Das Ziel muss sein, defensiv besser zu stehen.“ Also hieß es nach der Manöverkritik am Montag im Training: Umschaltspiel verbessern, an der Handlungsschnelligkeit arbeiten.

Positiv stimmt Thuro, dass er so langsam seinen Kader komplett zusammen hat: „Die Urlauber sind zurück – jetzt fehlen nur noch Timo Mörth und Patrick Abt.“ Ein Rückkehrer hat schon vor Wochenfrist trotz der deutlichen Niederlage beim Trainer für Wohlgefallen gesorgt: Mit der Einwechslung von Marc Reischmann kam Stabilität in die Abwehrseite, über die Kehlen vorher fast alle gefährlichen Aktionen initiiert hatte.

Die Mission für die nächsten Wochen für den Trainer der Ravensburger: „Eine Formation finden.“ So gut das eben für eine zweite Mannschaft geht: „Natürlich ist die Aufstellung immer ein Stück davon abhängig, wer vom Kader der ersten Mannschaft zu uns stößt, aber wir brauchen ein eingespieltes Grundgerüst.“

Mit dem FC Ostrach kommt am Samstag das aktuelle Tabellenschlusslicht ins Ebra-Stadion. Der Aufsteiger ist noch sieg- und torlos. Matthias Thuro will sich von dieser Statistik nicht blenden lassen – er warnt sogar ausdrücklich vor der Offensive des Gegners: „Dass die Mannschaft sehr torgefährlich ist, hat sie in der letzten Saison in der Bezirksliga unter Beweis gestellt.“

Nichtsdestotrotz gilt beim FV II die Devise: Die Null muss stehen. Und das Spiel gegen Ostrach „muss gewonnen werden“, wie Thuro betont. Auch wenn die Tabelle noch keine Aussagekraft hat: Von unten wollen sich die Ravensburger das Geschehen in der Landesliga nicht anschauen.

Keine Frage: Die Qualität im Kader spricht am Samstagabend ganz klar für Thuros Team. Aber der Trainer weiß auch: „Wenn das Kollektiv sticht, kann auch Ostrach so ein Spiel gewinnen.“

SV Weingarten – TSG Ehingen (Sa, 18 Uhr): Vier Punkte aus den Partien gegen den SV Oberzell und den SV Baltringen – das hatte man beim SV Weingarten gar nicht eingeplant: „Dass wir uns gegen zwei gestandene Landesliga-Teams behauptet haben, freut mich einfach“, sagt Trainer Michael Steinmaßl. Dass die vier Punkte für Ruhe im Verein gesorgt haben, will Steinmaßl so gar nicht unterstreichen: „Weder aus der Mannschaft noch aus dem Verein hat es vor der Saison irgendeine Form von Druck gegeben.“

Sicherheit und Selbstvertrauen – das verspricht sich der Coach von den Erfolgen. Und einen weiteren Effekt: „Mit dem Sieg in Baltringen haben wir in der Stadt für Gesprächsstoff gesorgt.“ Da sind wir schon bei den Zielen, die man sich beim SVW mittelfristig gesetzt hat: „Wir wollen erreichen, dass die Weingartener nicht nach Berg oder Ravensburg fahren, um guten Fußball zu sehen, sondern zu uns kommen.“ Der erste kleine Schritt hin zu diesem Ziel ist getan: „Ich hoffe, dass vielleicht ein paar Leute mehr zum Spiel gegen Ehingen kommen“, sagt Steinmaßl.

Positiv überrascht haben den Trainer bisher insbesondere seine jungen Spieler: „Wie schnell sich Heiko Holzbaur, Niklas Singer, Kevin Blaser oder Julian Frommherz auf das neue Tempo in der Landesliga eingestellt haben, ist beachtlich.“ Womit wir beim zweiten mittelfristigen Ziel des SVW wären: „Wir wollen den Spielern der eigenen A-Jugend eine sportliche Perspektive bei uns geben“, betont der Coach.

Sie ist ordentlich angelaufen, diese Mission – mehr aber auch noch nicht. Nächster Prüfstein ist die TSG Ehingen. Vor Wochen noch wäre das eine klare Angelegenheit gewesen: Auf der einen Seite der Aufsteiger aus Weingarten, auf der anderen die TSG als letztjähriger Verbandsligist. Dass die TSG nach dem Abstieg noch nicht so recht in Tritt gekommen ist, darin sieht Steinmaßl eine Chance: „Ich gehe davon aus, dass die Ehinger sich stabilisieren werden - vielleicht erwischen wir sie aber noch zu einem günstigen Zeitpunkt.“

Unsicher ist, ob Andreas Pfleghaar mit dabei sein kann - der Kapitän muss klären, ob er sich von einem privaten Fest für die Spieldauer absetzen kann. Steinmaßl hofft: „Er gibt die Kommandos in der Viererkette.“ (chm)