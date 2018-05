Das Ziel des SV Oberzell: 40-Punkte-Marke knacken

Der SV Oberzell bekommt es am Samstag um 15 Uhr auf eigenem Platz mit dem TSV Heimenkirch zu tun. Gegen den Aufsteiger wollen die Oberzeller in der Fußball-Landesliga die 40-Punkte-Marke knacken.

Seit drei Spielen arbeiten sie dran – jetzt soll sie fallen: die magische 40-Punkte-Marke. Die Marke also, die allgemein für den Klassenerhalt steht. Selbst Oberzells Trainer stimmt da zu: „Wenn wir gewinnen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir noch etwas mit dem Abstieg zu tun haben.“ Achim Pfuderer fügt aber auch gleich hinzu: „Solange rechnerisch noch etwas möglich ist, sind wir nicht sicher.“

Was den Coach optimistisch macht, dass sein Team gegen Hei-menkirch nach drei Spielen ohne Dreier auf die Siegerstraße zurückfindet? „Die Leistung der Mannschaft gegen Kehlen – vor allem in der zweiten Halbzeit“, sagt Pfuderer. „Da haben die Jungs mit Aggressivität, Teamgeist und Leidenschaft gespielt – sie haben immerhin zweimal einen Rückstand aufgeholt. Jetzt müssen wir es noch schaffen, die individuellen Fehler abzustellen, die zu den Gegentoren geführt haben.“

Mit Marco Geßler ragte einer heraus, der im Derby in Eschach noch wütend auf das Kabinenhäuschen eingetreten hatte, als er ausgewechselt wurde. „Wir wollen da aus einer Mücke keinen Elefanten machen, aber wir können das natürlich nicht akzeptieren – auch wenn Marco immer einen Tick extrovertierter ist als die anderen“, meint Pfuderer. Mit der Leistung in Kehlen ist der Fall sowieso zu den Akten gelegt: „Nicht nur wegen seiner beiden Tore hat er eine ganz starke Partie gezeigt.“ Überhaupt gefiel dem Trainer, dass die ganze Mannschaft wieder zusammenhielt – beim 1:2 in Eschach hatte er noch eine zu negative Stimmung auf dem Platz ausgemacht.

Am Samstag wird Daniel Wellhäuser beruflich bedingt fehlen. Wohl zum letzten Mal, denn Oberzells Sechser hat seine Meisterschule damit abgeschlossen. Ansonsten sind keine Verletzten dazugekommen. Pfuderer warnt dennoch davor, die Partie gegen Heimenkirch auf die leichte Schulter zu nehmen: „Heimenkirch hat einen Punkt gegen Balingen mitgenommen – und das, obwohl die Balinger ihre zweite Mannschaft aus der Ersten unterstützen, um sie in der Liga zu halten.“ Der Trainer weiß noch mehr Gründe, warum die Partie am Samstag ein schwerer Gang wird: „Heimenkirch kann es noch aus eigener Kraft schaffen, die Liga zu halten und sie haben eine starke Defensive.“