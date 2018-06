Achim Pfuderer nimmt seine Abwehr in die Pflicht

Der SV Oberzell bekommt es am Freitag um 18.30 Uhr in der Fußball-Landesliga zu Hause mit dem FC Ostrach zu tun. Nach fünf Gegentoren beim SSV Ehingen Süd sucht der SVO händeringend nach Stabilität in der Abwehr.

Der FC Ostrach ist alles andere als ein einfacher Gegner – gerade für die Oberzeller. „Wir haben uns gegen Ostrach immer schwer getan“, meint Oberzells Trainer Achim Pfuderer. „Ganz besonders schwer war es allerdings auswärts – zu Hause sieht die Bilanz besser aus.“ Die Ostracher schwimmen auf einer Erfolgswelle: In diesem Jahr hat der FCO noch nicht verloren und aus sieben Spielen 17 Punkte geholt. „Mit dem Abstieg werden sie nichts mehr zu tun haben“, sagt Pfuderer über den Gegner, der als Neunter sieben Punkte Vorsprung auf Verfolger Weingarten herausgearbeitet hat. „Ostrach gehört sowieso nicht unten hin. Sie hatten zu Saisonbeginn Probleme, jetzt stehen sie eher da, wo ich sie erwartet hätte.“

Pfuderer warnt vor den Offensivqualitäten des FCO und nimmt gleichzeitig seine Abwehr in die Pflicht: „Die vielen individuellen Fehler müssen wir jetzt endlich abstellen.“ Und er wiederholt noch einmal, was er nach dem 2:5 gegen Ehingen Süd gesagt hat: „In Sachen Engagement und Einstellung können wir der Mannschaft keinen Vorwurf machen – aber mit der hohen Zahl an Fehlern in der Abwehr haben wir keinen Anspruch, in der Liga vorne dabei zu sein.“ Der Groll ist nach den fünf Gegentoren bei Ehingen Süd noch längst nicht verflogen: „Ich bin momentan einfach sauer. Wir brauchen jetzt ein Spiel ohne diese schweren Fehler – das ist machbar.“

Pfuderer weist darauf hin, dass ihm momentan auch schlicht die Alternativen Fehlen: „Mit David Arnold im Tor, Marc Fähnrich als Außenverteidiger und Sonny Zahlmann innen hatten wir vor der Winterpause noch drei Mann mehr. Die drei sind jetzt weg – vielleicht fühlt sich mancher zu sicher.“ Jetzt sind zudem Christian Huonker (Gelb-rot) und Keeper Daniel Ostermeier nach seiner Roten Karte bei Ehingen Süd gesperrt – Samuel Kleb rückt zwischen die Pfosten. Wieder zurück im Kader ist Innenverteidiger Niklas Schlegel.