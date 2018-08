Stephanie Wunderle gewinnt Fünf-Kilometer-Lauf

Im Rahmen des Allgäu-Panorama-Marathons in Sonthofen haben sieben Läufer der SG Niederwangen am Fünf-Kilometer-Lauf teil genommen, Denise Eder lief beim Schülerlauf und Sandra Mohr absolvierte am Sonntag die Halbmarathon-Strecke. Stephanie Wunderle lief persönliche Bestleistung.

5km Hauptlauf: Bei perfektem Laufwetter, leicht kühl mit Wind, liefen die sieben Läufer der SG Niederwangen auf den flachen teils asphaltierten teils geschotterten Wegen ein gutes Rennen. Vorneweg der erst 15-jährige Gastläufer Lukas Hiltenkamp, der als Gesamtvierter in einer sehr schnellen Zeit von 18:38 Minuten als Zweiter seiner Klasse MJU18 finishte. Nur knapp dahinter folgte ihm Stephanie Wunderle in persönlicher Bestzeit auf der 5km-Strecke in 18:55 Minuten, die als Erste der gesamt 33 Frauen mit 34 Sekunden Vorsprung vor der zweiten Frau ins Ziel kam. Damit gewann sie auch ihre Altersklasse W35. Klemens Sinz gewann seine Altersklasse M45 mit der Zeit von 19:49 Minuten als neunter Mann. Alfred Kohler erlief sich ebenfalls Gold der Klasse M40 in der Zeit von 21:41 Minuten mit sechs Sekunden Vorsprung auf Teamkollege Jürgen Wunderle, der Zweiter der Klasse M40 wurde. Knapp dahinter folgte Moritz Welte, der Dritter der Hauptklasse in 22:10 Minuten wurde. Die erst 16-jährige Alina Eder finishte als Achte im Gesamtfeld und wurde Dritte der WJU18 mit der Zeit von 25:53 Minuten.

1km Schülerlauf: Denise Eder meisterte die Strecke Richtung Wonnemar in 3:12 Minuten. Damit gewann sie mit über 30 Sekunden Vorsprung ihre Klasse WKU12. Mit dieser Zeit konnte sie sogar all ihre gleichaltrigen männlichen Konkurrenten hinter sich lassen.

Halbmarathon: Als einzige Läuferin der SGN nahm Sandra Mohr am Sonntag am anspruchsvollen Halbmarathon teil. Die 21,1 Kilometer erstreckten sich über 240 Höhenmeter. Mohr finihste als 33. der insgesamt 153 Frauen mit einer respektablen Zeit von 1:55:25 Stunden. Damit wurde sie Siebte in der stark besetzten Klasse W40.