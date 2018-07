Ronja Schneider am Alpsee schnell unterwegs

Während ihrer Vereinskollegen beim Volkslauf in Leutkirch an den Start gingen, hatte Ronja Schneider von der SG Niederwangen andere Pläne. Sie zog es zum Naturparktrail an den Alpsee nahe Immenstadt. Der Abstecher hat sich für Schneider gelohnt. Sie wurde Gesamtzweite. Auch ihr Teamkollege Benedikt Abel war erfolgreich.

Ronja Schneider nahm die Kurzstrecke über 12,5 Kilometer in Angriff. Schneider kam in 59:54 Minuten als zweite Frau ins Ziel. Siegerin auf dieser Strecke wurde die 20-jährige Eva-Maria Spielvogel, die 58:21 Minuten benötigte.

Schneiders Teamkollege Benedikt Abel absolvierte die Langstrecke über 26 Kilometer. Auch er sicherte sich den zweiten Gesamtrang. In 1:55:21 Stunden erreichte er hinter Markus Dürr vom Allgäu Outlet Raceteam (1:50:25) die Ziellinie.