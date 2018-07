Grund- und Werkrealschule Niederwangen hat heuer gleich doppelten Grund zu feiern

Gleich zweimal hat die Grund- und Werkrealschule (GWRS) Niederwangen Grund zum Feiern gehabt. Am vergangenen Donnerstagabend nahmen die Absolventen der Klassen neun und zehn der Werkrealschule ihre lang ersehnten Zeugnisse in Empfang. Am Freitag wurde mit einem Schulfest das Ende der Projektwoche gefeiert, berichtet die Schule.

Herausragende Abschlüsse gelangen demnach den Schülern der zehnten Klasse. Insgesamt haben neun Jugendliche einen Notendurchschnitt von 1,8 oder besser erreicht. Diese Schüler besuchen im nächsten Schuljahr ein Gymnasium (TG oder WG). Sechs Heranwachsende absolvieren einen Ausbildungsberuf oder besuchen weiterführende Schulen (BK oder FOS). Auch die einjährige Berufsfachschule wird von zwei Schülern besucht. In der neunten Klasse erhielt Melanie Elbs einen Traumnotendurchschnitt von 1,1. Bis auf zwei Schüler werden alle die zehnte Klasse besuchen.

Zum Ende der Projektwoche fand außerdem am Freitag – wie alle zwei Jahre – das Schulfest statt. Egal ob Fußball, Trickfilm, Kreatives mit Ton oder die Heimat mit dem Fahrrad erkunden, für jeden sei etwas Passendes dabei gewesen. Zum zweiten Mal wurde das Schulfest von den Eltern organisiert. Nach der Begrüßung durch Schulleiter Peter Schlichte eröffnete die Mundharmonikagruppe das Programm, gefolgt von Stücken der Bläserklasse, der Tanzgruppe, auch die Stockkampfgruppe zeigte ihr Können.

Im Außenbereich gab es Mitmachaktionen für Groß und Klein, Ausstellungen mit Werken der Schüler luden zum Schlendern durch das Schulhaus ein.

Zum Ende des Schulfests versammelten sich alle Besucher in der Turnhalle und ließen sich die Kunststücke vom Zirkus Niwago der Grundschule zeigen.