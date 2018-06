„Kuba intensiv“ ist am Dienstag zu sehen

In der Klinik Schwabenland Neutrauchburg ist am Dienstag, 10. Januar, um 19.30 Uhr mit Rupert Barensteiner eine Fotopräsentation von Kuba.

Kuba sei laut Mitteilung Barensteiners immer für Überraschungen gut: leere Regale in den Läden, unerwartete Einladungen wildfremder Menschen, unendliche Wartezeiten an Bahnhöfen und Bushaltestellen oder Salsa-und Merenguemusik bis in die frühen Morgenstunden. Am gängigen Katalog für Reiseangebote auf die Zuckerinsel orientierte sich der Südamerikaexperte nicht, als er seinen Rundgang über die Insel plante. Seit 1989 kennt er die Insel und war neugierig, wie sich das Leben im sozialistischen Paradies heutzutage gestaltet. Der Eintritt kostet an der Abendkasse acht beziehungsweise fünf Euro mit Kurkarte. Einlass ist ab 19 Uhr. Es gibt keine Platzreservierung.