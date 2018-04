Digitale Fotoshow zeigt Argentinien

Einen Streifzug durch das Land des Tangos präsentiert die digitale Fotoshow Argentinien im Vortragssaal der Klinik Schwabenland heute, 27. April. Beginn ist um 19.30 Uhr. Rupert Barensteiner kommentiert die digitale Schau, die mit landestypischer Musik unterlegt ist. Die Tangoszene in Buenos Aires wird in ihren unterschiedlichen Facetten mit Aufnahmen und Videoclips beleuchtet, heißt es in der Ankündigung. Über die Iguazuwasserfälle führt die Fotoshow in den Nordwesten Argentiniens in die Stadt Salta und schließlich nordwärts in das Tal von Humahuaca. Ausgehend vom Norden Argentiniens führt der zweite Teil der Show entlang der Ruta 40 ganz weit nach Süden und in den landschaftlich beeindruckendsten Teil Argentiniens, nach Patagonien. Einlass ist ab 19 Uhr.