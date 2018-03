Laura Bernhard holt bayerischen Vizetitel

Die für den ESV Lindau startende Laura Bernhard aus Neuravensburg ist mit dem Team des Allgäuer Skiverbands (ASV) Nord beim Finale der Skiliga Bayern bayerischer Mannschaftsvizemeister geworden.

In den ersten sieben Rennen der Saison lieferte sich die Mannschaft des ASV-Nord mit der RG Gau Werdenfels ein spannendes Kopf an Kopf Rennen. Bis zum vierten Rennen lagen beide Mannschaften gleichauf, ehe sich die Werdenfelser etwas absetzen konnten. Laura Bernhard steuerte in ihrem ersten Aktivenjahr mit guten Platzierungen wesentlich zum Mannschaftserfolg bei. So konnte sie in den Riesenslaloms mit den Plätzen vier, fünf und neun wertvolle Punkte einfahren. Da sie noch zur U18-Klasse zählt, stand sie hier mit einem Sieg und zwei dritten Plätzen jeweils auch auf dem Treppchen der Nachwuchswertung.

Im Parallelslalom rehabilitiert

Das Ligafinale am Wochenende bestand aus einem Riesenslalom, einem Paralellslalom und einem Mannschftswettbewerb. Im Riesenslalom belegte das Team aufgrund von mehreren Ausfällen nur den fünften Platz. Am Sonntag stand der Paralellslalom an. Hier rehabilitierten sich Laura Bernhard, Lena Kohler (Benningen), Leopold Lechner (Ottobeuren), Marcel Endres(Bad Grönenbach) und Oliver Passig (Altusried). Mit sauberen Fahrten konnten sie den zweiten Platz in der Tageswertung erringen. Beim abschließenden Teamwettbewerb zog man souverän ins Halbfinale ein, ehe man im K.o.-Rennen dem Team Erding knapp mit 2:3 unterlag. Nach dem Erfolg im „kleinen Finale“ stand am Ende der dritte Platz im Mannschaftswettbewerb fest. Mit diesen drei Resultaten sicherten sich die Athleten um Trainer Wolfgang Deniffel den Bayerischen Vizetitel. Zudem war die Qualifikation zur Deutschen Mannschaftsmeisterschaft perfekt, die Anfang April am Oberjoch ausgetragen wird.