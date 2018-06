An dem idyllisch gelegenen Waldweiher am Iller-Stauwehr in Mooshausen ist Ruhe eingekehrt. Ein halbes Jahr lang herrschte anlässlich einer Großbaustelle emsige Tätigkeit rund um die etwa Fußballfeld große Wasserstelle neben der Iller. Der jetzige Pächter Hartwig Hofherr hat sich intensiv mit der Geschichte des Waldweihers beschäftigt. Der im Volksmund als „Schlangenweiher“ bezeichnete Teich entstand im Jahr 1932 durch Kiesabbau für den Bau des Stauwehrs und wurde später auf Grund von Fauna und Flora als Teilbiotop ausgewiesen.

Hartwig Hofherr möchte die Öffentlichkeit bewusst an dem landschaftlichen Kleinod teilnehmen lassen. So weist zwar ein Hinweisschild das Gelände rund um des Weiher als „Privatgelände“ aus, zusätzlich ist es jedoch noch mit den Schriftzug „Betreten erlaubt“ versehen. „Ich habe bewusst die Öffentlichkeit zugelassen, denn der Schlangenweiher gehört einfach zu Mooshausen und jeder kennt ihn. Da soll auch jeder was davon haben.“

Früher, erinnert er sich, war das Gewässer ein Paradies für Ringelnattern. Auch ein Schwanenpaar brütete jahrelang inmitten des Teiches. Dann war er eine Zeit lang mit eingesetzten Karpfen überfüllt, denen ein langer, eiskalter Winter nicht gut bekam. Jetzt haben sich einige Hechte breitgemacht, und künftig will Hofherr Kleinfische einsetzten, als Nahrung für den Eisvogel, der früher hier sein Revier hatte.Auch Enten nutzen die Wasserstelle als Rückzugsgebiet, immer dann, wenn die Iller Hochwasser hat und unruhig ist. Sogar ein Fischadler hielt sich bereits einige Tage in dem Revier auf.

Der Schlangenweiher liegt dem Rentner Hofherr am Herzen, nicht umsonst hat er seinen Wohnort in unmittelbarer Nähe zum Biotop gewählt. Auch während der halbjährigen Baustelle am Wehr hatte er ein Auge auf seinen Weiher und ist voll des Lobes für den Eigentümer, ein Energieversorgungsunternehmen. Als der Illerkanal trockenlegte und der Grundwasserspielgel gesenkt wurde, hätte das Auswirkungen auf den Wasserstand des Weihers gehabt. Um dem entgegen zu wirken, wurde ständig Wasser nachgepumpt, um den Wasserspiegel konstant zu halten und das Biotop zu schützen.