SVM reaktiviert Oldies und verliert 2:4

Die Partie des TSV Berg gegen den SV Reinstetten wurde am Samstag wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Der SV Oberzell hat auswärts bei der TSG Ehingen mit 2:1 gewonnen. Matchwinner war Tobias Broszeit, der nach seiner Einwechslung einen 0:1-Rückstand mit zwei Toren drehte. Der SV Mochenwangen hat einige Alt-Stars reaktiviert, ging aber gegen Isingen dennoch mit 2:4 als Verlierer vom Platz.

Bei einem Blick auf den Spielberichtsbogen des SV Mochenwangen traute man seinen Augen nicht. Auf vier Positionen stellte SVM-Coach Peter Riedlinger die Mannschaft um. In die Innenverteidigung rückten die beiden Urgesteine Ralf Wetzel (43) und Armin Steidle (41). Im Sturm spielte „Oldie“ Hubert Arnold (46) für den zuletzt glücklosen Andreas Spieß. Im Tor stand wieder Stefan Scheifl, der seine Sache gut machte. In Hälfte eins ging es rauf und runter. Das Spiel war noch keine drei Minuten alt, da setzte sich der Isinger Lukas Vögele in stark abseitsverdächtiger Position auf der rechten Seite durch, seine Flanke verwertete Martin Horn zum 0:1. Weitere drei Minuten später, Ibrahim Altinkaynak setzt sich rechts an der Mittellinie durch, Spurt bis zur Grundlinie und Flanke, Martin Renn musste nur noch den Fuß hinhalten, 1:1. Isingen setzte aber nach. Bei einem Eckball in der 13. Minute über Abwehr und Torhüter brachte Onur Camur die Isinger mit 2:1 in Führung, die Hubert Arnold, nach feinem Doppelpass mit Ibrahim Altinkaynak, noch vor der Pause zum 2:2 ausglich.

Horn wird zum Matchwinner

In Hälfte zwei hatte der SVM die erste Torchance zur Führung, doch das Tor machte Isingen. Martin Horn setzt sich auf der rechten Seite in der 65. Minute durch und markierte nach feiner Einzelleistung aus spitzem Winkel das 2:3. Der SVM bäumte sich nochmals auf, Isingen verlagerte sein Spiel auf Konter. Einen dieser Konter schloss wiederum Matchwinner Martin Horn nach schöner Flanke von Kevin Schmid in der 70. Minute mit dem 2:4 erfolgreich ab. Die Niederlage war besiegelt. Gegen einen unmittelbaren Mitabstiegskonkurrenten schmerzt diese Niederlage doppelt.

Als das Spiel längst entschieden war, kochten die Emotionen nochmals hoch. Bei einem Zusammenprall zwischen Christoph Kemmler und dem Isinger Lukas Vögele, soll Kemmler seinen Gegenspieler getreten haben, was der Schiedsrichter mit der Roten Karte ahndete.

SV Mochenwangen – Spfr. Isingen 2:4 (2:2). Tore: 0:1 (3.) Martin Horn, 1:1 (6.) Martin Renn, 1:2, (13.) Onur Camur, 2:2 (22.) Hubert Arnold, 2:3, 2:4 (65., 70.) Martin Horn Besondere Vorkommnisse: Rote Karte, 79. Min., Christoph Kemmler, SVM SV Mochenwangen: Scheifl, Wetzel Ralf (46. M. Brossmann), Schneider, Arnold (46. Spieß), Tekin, Kemmler, Steinhauser, Altinkaynak (75. M. Bloos), Boscher, Renn, Steidle Zuschauer: 100

Mit dem Sieg hat der SVO endgültig in die Spur gefunden: Das 2:1 bei Aufsteiger TSG Ehingen war der vierte Sieg aus den letzten fünf Spielen. Mit eben dieser Vorgabe – drei Punkte zu holen - schickte Trainer Achim Pfuderer seine Mannschaft am Samstag auf den Platz. Umstellungen waren nicht notwendig, Steffen Weisbrich und Viktor Hartwig – beide waren im Derby gegen Mochenwangen verletzt ausgewechselt worden – standen in der Startelf.

Im Duell Absteiger gegen Aufsteiger waren die Fronten schnell geklärt: Von Beginn an machte der SV Oberzell das Spiel – die TSG Ehingen überließ den Gästen auch bereitwillig die Initiative und war mit laufstarkem und dynamischem Spiel auf Konter aus. Klare Chancen konnte sich der SVO in Durchgang eins trotz eines optischen Übergewichts nicht erarbeiten. Das 0:1 in der 55. Minute resultierte aus einem doppelten Patzer auf Seiten den SV Oberzell: Nach einem verunglückten Querpass holte sich Pascal Stehle den Ball noch zurück, produzierte dann aber eine Bogenlampe direkt zum Gegner – Julian Guther ließ sich diese Chance nicht entgehen.

Goldenes Händchen

Jetzt bewies das Oberzeller Trainerteam das berühmte goldenene Händchen: In der 60. Minute kam im Sturm Tobias Broszeit für Viktor Hartwig. Mit zwei Toren – das erste nach einer Balleroberung an der Mittelinie und dem langen Ball nach vorne, das zweite nach einem Zuckerpass von Michael Döbele – drehte Broszeit den Rückstand in einen insgesamt verdienten Sieg.

TSG Ehingen – SV Oberzell 1:2 (0:0). Tore: 1:0 Julian Guther (55.), 1:1 und 1:2 Tobias Broszeit (70., 82.) – Schiedsrichter: Gutzer (Laupheim) – Zuschauer: 100. SV Oberzell: Mähr – Maucher (23. Döbele), Weisbrich, Zahlmann, Stehle – Rist, Dannecker, Marin, Mützel (75. Huonker) – Ammann, Hartwig (60. Broszeit). (chm/ke)