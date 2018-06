Ponticelli tanzt ins neue Jahr

Das Ponticelli Ensemble hat am Dreikönigstag zum Neujahrskonzert in das Kulturzentrum Alte Kirche Mochenwangen eingeladen. Mit ihrem neuen Programm „Bretter, die die Welt bedeuten“ geleitete das Ensemble die Zuhörer auf Tanzbretter verschiedener Epochen, Stilrichtungen und Regionen und bot somit einen abwechslungsreichen und schwungvollen Auftakt ins neue Jahr. Matthias Romer führte mit kurzen Erläuterungen zu den Musikvorträgen durch das Programm.

Beginnend mit dem Allegretto aus „Palladio“ von Karl Jenkins, im Bass gleichförmig pulsierend, die Melodie geheimnisvoll hektisch, zuweilen gefühlvoll schwärmerisch, baute Ponticelli Spannung auf.

Nach der Neujahrsbegrüßung durch Bürgermeister Daniel Steiner wurden die Konzertbesucher in der vollbesetzten Alten Kirche in die Epoche der Klassik entführt. Das 6. Streichquintett „La musica notturna delle strade di Madrid“ von Luigi Boccherini gefiel durch barocke Leichtigkeit, tänzerische Melodien und ausgefallene Spielweisen. Cello, Bratsche und Geige imitierten Gitarrenklänge und spiegelten dadurch die Einflüsse spanischer Volkstänze in Boccherinis Komposition wider. In den solistischen Passagen für Cello brillierte Clemens Zintgraf mit seiner ausdrucksstarken und weichen Spielweise.

Mit dem Instrumentalstück „Méditation“ aus der Oper „Thaïs“ von Jules Massenet folgte eine solistische Darbietung aus der Post-Romantik. Begleitet vom einfühlsam musizierenden Ensemble verzauberte Salome Haensler das Publikum mit ihrer Geige.

Nach einem weiteren romantischen Vortrag, dem „Slawischen Tanz Nr. 2“ von Antonín Dvorak, verbreitete das Ponticelli Ensemble mit dem berühmten „Can-Can“ von Jaques Offenbach Pariser Tanzlaune in der Alten Kirche. Die Freude an der Musik war nun nicht nur mehr bei den jungen Musikern zu spüren, auch die Zuhörer wiegten rhythmisch im Takt. Mit dem „Spanischen

Zigeunertanz“, einem feurigen Paso Doble von Pascual Marquina Narro, wurde diese Begeisterung sogar gesteigert. Ponticelli gelang es, das Feuer bei den Konzertbesuchern zu entfachen.

Ensemble spielt Filmmelodien

Nach einer kurzen Pause meldete sich das Ensemble mit einer Reihe eingängiger Filmmelodien zurück. Die Streicherformation gab Musik aus Kinostreifen wie Star Wars, Indiana Jones, James Bond und Die glorreichen Sieben zum Besten und unterhielt das Publikum auf kurzweilige Art.

Das Ende des knapp zweistündigen Konzerts krönte Ponticelli mit zwei leidenschaftlichen Tangos. Während der „Libertango“ aus der Feder von Astor Piazzolla durch rhythmische Präzision und glühende Musikalität bestach, imponierte „Por una cabeza“ von Carlos Gardel durch das Zusammenspiel von Verspieltheit und Dramatik.

Das Publikum zeigte mit langanhaltendem Applaus seine Begeisterung für den gelungenen Konzertabend. Das Ponticelli Ensemble bedankte sich mit zwei Zugaben.