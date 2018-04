Kunstradfahrer stehen auf dem Podest

Die Kunstradfahrereinnen des RV Mochenwangen haben sich bei den Bezirksmeisterschaften in der alten Festhalle in Friedrichshafen zahlreiche gute Platzierungen geholt. Zwei Fahrerinnen qualifizierten sich für die Württembergischen Meisterschaften.

Die Mochenwangenerin Marie Leins ging bei den Meisterschaften des Bezirks Oberschwaben in der Altersklasse der jüngsten Sportlerinnen bis zehn Jahre als Favoritin an den Start und holte sich souverän den Bezirksmeistertitel. Gefolgt von ihren Vereinskameradinnen Ailin Kaluzny und Isabel Koepf gingen somit Gold, Silber und Bronze an den RV Mochenwangen. Frieda Hein belegte bei ihrem ersten Wettkampf mit einer sauber gefahrenen Kür Platz vier vor Mila Sperfeld, die auf Platz fünf fuhr. Hinter den starken Mochenwanger Sportlerinnen kamen in dieser Altersklasse die Ravensburgerinnen Carina Jenne (Sechste) und Leandra Kösler (Siebte).

Marie Leins und Ailin Kaluzny sicherten sich durch ihre guten Leistungen in Friedrichshafen das Ticket für die Württembergischen Meisterschaften am 6. Mai in Nebringen.

In der Kategorie Schülerinnen bis zwölf Jahre ging der Bezirksmeistertitel an Lena Neuenfeld aus Friedrichshafen, den zweiten Platz belegte Leni Hack vom RV Mochenwangen mit knappem Vorsprung auf die Drittplatzierte Leonie Herb, ebenfalls aus Mochenwangen. Die beiden Sportlerinnen des RVM verfehlten allerdings ganz knapp die Qualifikation zur Württembergischen Meisterschaft. Platz sieben ging an die Ravensburgerin Lina Dzialoszynski, Anna Becker vom RV Mochenwangen belegte im stark besetzten Teilnehmerfeld den elften Platz.

Im Zweier-Kunstradfahren der Schülerinnen U13 gingen Leonie Herb und Leni Hack vom RVM auf die Fläche und nahmen mit persönlicher Bestleistung den Bezirksmeistertitel mit zurück nach Mochenwangen.