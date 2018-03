Gold ist ihr Markenzeichen, jene rätselhafte, mystische Farbe, die sowohl Schönheit als auch Macht symbolisiert. Und so verwandelte die in Baienfurt lebende Künstlerin Dorothee Schraube-Löffler die Alte Kirche in Mochenwangen in ein Eldorado, ein „Goldland“, das strahlt und leuchtet wie die Sonne. 51 Arbeiten zeigt die vielseitige Künstlerin, auch einige wenige in Blau oder Schwarz-Weiß, sowie ein paar kleine Metallplastiken.

In ihrer Vita ganz oben steht einer der wichtigsten ungegenständlichen Maler Deutschlands, Willi Baumeister (1889 bis 1955), dessen Schülerin sie von 1951 bis 1955 an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart gewesen ist. Ein Jahr dazwischen verbrachte sie an einer Akademie in Paris.

Dorothee Schraube-Löffler hat, wie sie sagt, schon immer ungegenständlich gemalt. Ihre Arbeiten sind eigentlich keine Bilder, sondern Reliefs. Für ihre reichen, immer unterschiedlichen Strukturen verwendet sie Papier, Pappe, manchmal, wie bei mehreren Arbeiten in Yves-Klein-Blau auf der Empore, auch Stoff. Mag sein, dass da intuitiv der Vater eine Rolle gespielt hat, der in Oberlenningen bei Kirchheim/Teck, wo die Künstlerin geboren wurde, in einer Papierfabrik arbeitete und der während des Krieges Baumeister und Oskar Schlemmer mit Papier versorgte. Die Reliefs werden grundiert und hernach mit Blattgold überzogen.

Viele Reihungen

Schraube-Löffler arbeitet häufig in Reihungen. So gibt es Bildtafeln mit bis zu 16 Teilen, fast immer im Quadrat, auch kleine Einzelbilder, die freilich manchmal nicht überzeugen. Die Gefahr der Langweile, die bei einer Ansammlung so vieler Arbeiten in einer einzigen Farbe aufkommt, bannt die Künstlerin durch eine abwechslungsreiche Hängung. Im Chor des ehemaligen Gotteshauses, einer Loretto-Kapelle, hängt auch ein „Christus in der Gloriole“; den integrierten Korpus kaufte sie auf einem Trödlermarkt in Toledo, eine meditative Arbeit.

Doch die Künstlerin hat in Stuttgart nicht nur Malerei studiert, sondern bei Professor Harmi Ruland auch Textil-Design. Willi Baumeister habe sie sehr ermuntert: „Webe Deine Arbeiten, Mädle, dann werden sie noch stärker“, erinnert sich Dorothee Schraube-Löffler. Sie schuf eine Fülle von Antependien (Kanzel- und Altartücher für Kirchen) und Paramente (liturgische Gewänder). Schon damals verwendete sie Gold. Und auch heute noch laufen textile Arbeiten nebenher, wie sie sagt. In Mochenwangen freilich verzichtete sie darauf ganz. Sie arbeite im Übrigen jeden Tag.

Eberhard Heurich, früher lange Jahre Bürgermeister und zusammen mit Ludwig Zimmermann quasi der Retter der Alten Kirche vor dem Verfall oder gar dem Abbruch, begrüßte die Besucher namens des Fördervereins, nicht ohne zu erwähnen, dass dieser einer der wenigen Kunstvereine ist, der Jahr für Jahr einen kleinen Überschuss erwirtschaftet. Die frühere Literatur-Dozentin an der Uni Erlangen, Gertrud Bär-Häberle aus Lindau, der Künstlerin seit Jahren „in einer wunderbaren Freundschaft“ zugetan, würdigte den „ganz eigenen künstlerischen Weg“ ihrer Freundin. Der Konzertgitarrist Thomas Kalkreuth aus Vogt bezauberte das Publikum mit leiser, subtiler Musik, besonders mit einem Stück Carl Maria von Webers.