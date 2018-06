Der kleine Hannes wartet auf eine Spenderniere

Nach einer schweren Ehec-Erkrankung im Sommer 2011 ist das Kind aus Mochenwangen auf die Dialyse angewiesen.

Das Lehrerehepaar Carl-Martin und Christina Holweger aus Mochenwangen hat seit einem Jahr einen Organspendeausweis – seit sein kleiner Sohn Hannes wegen eines Hämolytisch-Urämischen Syndroms nach einer Ehec-Infektion keine funktionierenden Nieren mehr besitzt. „Manchmal denkt man, das ist wie ein Alptraum, der irgendwann wieder aufhören muss, und wir sind dann wieder die junge unbeschwerte Familie wie vor eineinhalb Jahren“, sagt Vater Carl-Martin. Aber es ist kein Alptraum, es ist bittere Realität, dass ihr einst völlig gesunder zweiter Sohn am 20. August 2011, gerade als die große Ehec-Welle mit 53 Toten in Deutschland abgeebbt war, erkrankte.

Am Samstagmorgen entdeckte die Mutter beim Windelwechsel Blut im Stuhl. In der Kinderklinik St. Nikolaus in Ravensburg wurde das Kind zunächst auf Salmonellen behandelt. Sein Zustand verschlimmerte sich aber, und nach einer weiteren Blutabnahme am Montag erhärtete sich der Verdacht auf Ecec. Hannes wurde noch nachts in die Kinderklinik Memmingen verlegt. Am Dienstagmorgen versagten die Nieren, und der Dialyse-Katheter wurde gesetzt.

Jede Nacht am Apparat

In ruhigen Worten und inzwischen mit medizinischem Fachwissen bestens ausgerüstet erzählt die zierliche Frau vom Leidensweg, den der kleine Hannes und mit ihm die gesamte Familie in der zurückliegenden Zeit hinter sich bringen musste. Zusammen mit seinem vierjährigen Bruder Jakob baut Hannes währenddessen im liebevoll eingerichteten Wohnzimmer des Reihenhauses mit bunten Steckbausteinen einen Bauernhof, Hündin Tinka knabbert zufrieden an einem Spielknochen, im Kaminofen prasselt das Feuer.

Der zweieinhalbjährige Hannes ist munter dabei, seine dicken Backen lassen nicht vermuten, dass er schwerbehindert ist. Doch er wird jede Nacht im Bettchen an den Dialyseschlauch angeschlossen (Peritonealdialyse), der eine spezielle Flüssigkeit in seine Bauchhöhle pumpt. Giftstoffe wandern aus den Blutgefäßen des Bauchfells in diese Dialyselösung, die ständig ausgetauscht wird. Eine Magensonde versorgt ihn mit einer Nährlösung. Er isst fast nichts mehr. Durch das Hämolytisch-Urämische Syndrom ist die Darmschleimhaut sehr stark geschädigt. Auch die Bauchspeicheldrüse hat gelitten. Sie produziert fast keine Verdauungsenzyme mehr. Das Wachstum des kleinen Jungen scheint ebenfalls gestört. Glück in all dem Unglück: Die befürchtete Gehirnschädigung blieb offensichtlich aus.

Völlig verzweifelt waren die Eltern damals, weil sie einerseits keine Erklärung fanden, wo Hannes den bösartigen Erreger als einziger in der Familie aufgeschnappt hatte, und andererseits zusehen mussten, wie der Erreger unaufhaltsam in dem kleinen Körper wütete. Denn erst wenn die Hämolyse, die Zerstörung der roten Blutkörperchen, nachlässt, ist ein Ende des akuten Verlaufs in Sicht. Das bestätigt auch Dr. Henry Fehrenbach, Leiter der Kinderdialysestation an der Kinderklinik in Memmingen, wo im letzten Sommer sieben EHEC-Patienten behandelt wurden. „Wir können während der Akutphase nur die Symptome therapieren, gegen das Gift ist trotz aller Forschung noch kein Kraut gewachsen“. Umso eindringlicher warnt er vor dem Genuss von Rohmilch zum Beispiel beim Schulausflug auf den Bauernhof und rät dringend zum ausgiebigen Händewaschen nach dem Besuch im Streichelzoo.

Von August 2011 bis Februar 2012 war Christina Holweger mit ihrem Kind fast nur im Krankenhaus. Die Betreuung von Bruder Jakob übernahmen Vater, Großeltern und auch die Erzieherinnen des örtlichen Kindergartens Mariengart, der sich als große Stütze erwies. Auch Hannes ist jetzt Kindergartenkind. Zweimal in der Woche kümmert sich eine Heilpädagogin um ihn, an den anderen Vormittagen wird er von den Erzieherinnen betreut. Trotzdem ist die Belastung für die Familie groß.

Hannes muss viermal mit Medikamenten versorgt werden, die man durch die Magensonde einspritzt. Und wenn er abends gut eingeschlafen ist, bekommt er noch die Wachstumsspritze, da diese ziemlich piekst. „Früher brauchte ich eine Dreiviertelstunde, wenn ich ihn für die Nacht herrichtete. Heute schaffe ich es in einer Viertelstunde“, sagt die Mutter und weist darauf hin, dass absolut steril, also mit Mundschutz, desinfizierten Händen und Handschuhen gearbeitet werden muss. Eine Erleichterung: Hannes lässt sich gerne an die Schläuche anschließen, für ihn gehören sie zur Normalität. Für die Eltern ist die Nachtruhe trotzdem häufig gestört, da die Apparate oft Alarm melden, wenn durch eine Drehung des Kindes ein Schlauch abgeknickt wird.

Hannes ist bei Eurotransplant

Da keine Hoffnung mehr auf eine Erholung der Nieren besteht, ist Hannes seit November 2012 bei Eurotransplant gemeldet. Wenn ein passendes Organ gefunden ist, wird er im Transplantationszentrum Freiburg operiert. Gewartet wird auf eine Baby- oder Kleinkindniere. Wie lange das dauert, weiß niemand, aber im Moment werden die Wartelisten länger. Fehrenbach spürt die Verunsicherung auch, wenn er Patienteneltern auf das Thema Organspende anspricht. „Die Skepsis ist noch größer geworden als vorher.“ Dabei spricht gerade bei Kleinkindern alles für eine Transplantation. Fehrenbach: „Völlig unabhängig davon, was zum Nierenversagen führt, steht fest: In der Kinderheilkunde ist die Dialyse nur eine Überbrückung bis zur Transplantation. Das Kind überlebt zwar mit der Dialyse, aber so richtig gedeihen und wohlfühlen wird es sich erst nach der Transplantation.“

Das bestätigt auch Gregor Grabowski, Vorsitzender des Förderkreises für chronisch nierenkranke Kinder und Jugendliche Memmingen e.V. Seiner kleinen Tochter mussten wegen eines Gen-Defekts Leber und Niere transplantiert werden. Seither entwickelt sie sich bestens. Er weiß, dass für Eltern die Freigabe von Organen ein sehr schwerer Schritt ist. Er ist aber allen, die sich dazu entscheiden können, unendlich dankbar. Und er sagt. „Für Patienten, bei denen der Hirntod festgestellt wurde, gibt es ja auf keinen Fall mehr einen Weg zurück ins Leben.“

Für die Holwegers ist die Zeit des Wartens angebrochen. Als Spender kämen sie beide infrage, aber ihre Organe sind für Hannes zu groß. Sie müssen sie auch für später zurückhalten. Denn bekommt Hannes jetzt Spendernieren, funktionieren sie vermutlich nur bis zur Pubertät. „Es beelendet uns sehr, wenn wir von den Skandalen rund um die Organspenden hören oder lesen. Die Spender werden extrem verunsichert“, sagt Carl-Martin Holweger. Seine Frau ergänzt: „Man sollte immer bedenken, wie schnell man vom Spender zum Empfänger werden kann. Wir hätten auch nie gedacht, dass unser kleiner Wonneproppen Hannes plötzlich so schwer erkrankt, dass er heute eine Spenderniere braucht.“

Hartes Durchgreifen gefordert

Skandale um manipulierte Daten von leberkranken Patienten an den Universitätskliniken in Leipzig, Göttingen und Regensburg erschüttern und verunsichern Patienten genauso wie Mitbürger mit einem Organspendeausweis. Werden zahlungskräftige Patienten von profitgierigen Ärzten bevorzugt? Wird die Bereitschaft zur Organspende missbraucht? Wie konnte die Kontrolle versagen? Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery fordert jetzt ein hartes Durchgreifen gegen die Verantwortlichen, und die Deutsche Stiftung für Patientenrecht will eine Reduzierung der derzeit 47 Transplantationszentren auf die Hälfte. Denn weniger Zentren ließen sich leichter kontrollieren, und zudem würde der Konkurrenzkampf reduziert. Wer in dieser Aufgeregtheit selten zu Wort kommt, sind Betroffene, die auf ein Spenderorgan hoffen und gleichzeitig wissen, dass mit den kriminellen Entgleisungen einiger weniger Mediziner die ohnehin nicht gerade ausgeprägte Bereitschaft zur Spende in Deutschland weiter zurückgeht. Wer trägt denn schon einen Spenderausweis in seinem Portemonnaie?

Spendenbereitschaft sinkt weiter

Fast 12.000 schwerkranke Menschen in Deutschland setzen ihre Hoffnung auf die Transplantation eines Organs. Ihr Überleben hängt von der Bereitschaft ihrer Mitmenschen ab, nach dem Hirntod Organe zu spenden. Die Zahl der Organspenden ist 2012 im Vergleich zum Vorjahr um 12,8 Prozent gesunken und hat damit den niedrigsten Stand seit 2002 erreicht. Lediglich 1046 Menschen haben nach ihrem Tod 3508 Organe gespendet. Im Jahr zuvor waren es noch 1200 Spender und 3917 Organe. Damit erreicht die Organspende 2012 mit einem bundesweiten Durchschnitt von 12,8 Spendern pro eine Million Einwohner einen dramatischen Tiefstand, wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation mitteilt.