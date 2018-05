Närrisches Spektakel im Königstal begeisterte

Die Königstäler Narren konnten beim Höhepunkt ihrer fünf Fasnetsveranstaltungen zufrieden sein mit dem Wetter, denn es blieb beim Umzug den ganzen Samstagnachmittag über trocken bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Die trübe Wetterlage ohne Sonnenstrahlen spielte keine Rolle, denn die Dorffasnet in Mittelurbach sorgt selbst für Farbenpracht. Die Resonanz war ausgesprochen positiv.

Gut 3000 Zuschauer verfolgten das närrische Geschehen im Königstal. Im Dorfzentrum mussten sich die Zuschauer wie in den letzten Jahren in Vierer- und Fünferreihen aufstellen. Mit dem Motto „Kinowelt gibt’s überall, auch bei uns im Königstal“ hatten die Macher der Königstäler Fasnet eine clevere Vorgabe getroffen, die Phantasie und Ideenreichtum viel Raum ließ. Das Motto wurde bestens umgesetzt. Die einzelnen Gruppen hatten keine Mühen gescheut und in vielen Stunden an ihren Kostümen genäht und gebastelt. In der Freizeit wurden Wagenaufbauten hergestellt. Das bestens gelaunte Publikum belohnte die Aktivitäten der Königstäler Narren mit viel Beifall.

Neben den schon traditionellen, maskenlosen Fußgruppen gab es welche mit richtig großen Wagenaufbauten. Dazu gehörte die Gruppe des Präsidenten Gerhard Frick, der mit ausdauernden „Aha“-Rufen bei der Darstellung des Filmstreifens „Schneewittchen und seine Zwerge“ sein närrisches Debüt gab. Eine ganze Schar kleiner gelber Wesen – bekannt geworden durch einen 3D-Animationsfilm – begleitete den Wagen der „Minions“ (Gruppe Bosch/Altvater). Die Gruppe von Claus Frick schwirrte als „Königstäler Apachen“ um den Wagen, „Schuh des Manitu“, bekannt geworden nach einer Westernparodie. Als „tollkühne Männer in ihren fliegenden Kisten“ präsentierten sich Mitglieder der Gruppe Konne Rothacher.

Die Gruppe von Matze Grünvogel ließ die Filmserie „Shaun das Schaf“ lebendig werden. Teilnehmer der Gruppe Bohner/Buschbacher mischten sich als Geisterjäger – wie im Science-Fiction- Film „Ghostbusters“ – unter die Zuschauer. Einen Blick hinter die Kulissen des „Cinemaxx Königstal“ gewährte die Gruppe Wolz/Lingg/Mütz/Müller mit dem modernsten 6D-Film „Chaos in Urbach-City“. Auch Leiterwägelchen wurden mitgeführt beim Umzug. Die Mitglieder der Gruppe Heike und Uwe Fesseler kamen als blaue Schlümpfe. Dem verfilmten Musical „Starlight Express“ verschaffte die Gruppe von Birgit Kolodziej mit einem Neustart neue Perspektiven. Auch der Comic-Held „Superman“ durfte nicht fehlen und wurde von der Gruppe Jutta Fluhr ergänzt von „Superwoman“.

Auch Asterix und Obelix dabei

Die Comicfiguren „Asterix und Obelix“ ließ die Gruppe von Ralf Frick ganz abbildungsgetreu zur Geltung kommen. Mit dem Zeichentrickfilm „101 Dalmatiner“ setzte sich die Gruppe von Carolin Amann auseinander. Der Kinofilm von 1990 „Der mit dem Wolf tanzt“ wurde mit sieben Oscars ausgezeichnet, und auch die Gruppe von Hubert Nold hatte sich dafür „Königstäler-Oscars“ verdient. Marina Söndgens Gruppe glänzte als „Musketiere des Königs“. Zu einem Kinobesuch gehört auch „Popcorn“ (Wolfgang Altvater). Im Dunstkreis der Kinowelt gibt es offensichtlich auch mafiöse Strukturen: Wie das so sein kann, demonstrierte die Gruppe von Franz Knitz mit „Mafia – der Pate“. Auf der Suche nach neuen Schauspielern wurde die „Casting-Agentur“ (Gruppe Limes und Freunde) in der Zuschauermenge immer wieder fündig. Mit „Walk of Fame“ wurde zudem der Hollywood-Boulevard ins Königstal verlegt.

Wie sonst auch hatten sich befreundete Gastgruppen dem Umzug angeschlossen. Dazu gehörten die männlichen „Tanzmariechen“ aus Bad Waldsee, die „Geblisberger“ (Gruppe Samuel Vogel), „die Wein(schenk)königinnen“ (Gruppe Brigitte Baumann), die „Goldgräber“ (Gruppe Freddy Buchhorn), die „Möslehexa“ (Gruppe Jürgen Oehler), die „Schorlehexa“ (Gruppe Marion Vogel), die „Neger“ (Fußballer SV Reute/ Sven Sürgand). Angeführt wurde der 35 Gruppen starke Umzug vom Fahnenträger Holger Eckerle, dem Büttel Simon Frick, der Kindergarde (Serena Fesseler) und dem Narrensamen (Kindergarten St. Michael).