Längere Sperrungen wegen Breitbandausbau

Aufgrund des andauernden Ausbaus des Breitbandnetzes in Mittelurbach und Unterurbach sind die Seedener Straße ab Gebäude 25 bis zur Einmündung Urbachstraße, die K 7936 Urbachstraße und die K 7936 Waldseer Straße bis zum Gebäude Waldseer Straße 79 halbseitig weiterhin gesperrt. Wie die Stadt Bad Waldsee weiter mitteilt, werden in diesen Bereichen die Gehwege ebenfalls weiterhin gesperrt. Für den Waldbauerweg in Unterurbach gilt eine Vollsperrung, der Anliegerverkehr ist hier bis zur Baustelle frei. Die Sperrungen dauern voraussichtlich bis einschließlich Dienstag, 31. Juli, an.