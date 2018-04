Breitbandausbau ist in vollem Gang

Der Breitbandausbau in Bad Waldsee ist derzeit in vollem Gange. In Mittelurbach ist das Ortszentrum geprägt von weiß-rot-gestreiften Warnpfosten. Aufgerissene Straßen und verlegte Rohre zeugen vom neuen digitalen Zeitalter.

Die Tiefbauarbeiten für die sogenannte Backbone-Trasse, die Internetautobahn, von Bergatreute nach Bad Waldsee sind als Vorboten für eine schnelle Internetanbindung per Glasfaser zu verstehen. Wie der zuständige Fachbereichsleiter Alexander Haudeck der SZ mitteilt, werden die gesamten Arbeiten für den Lückenschluss zwischen Bergatreute und Bad Waldsee/Nord voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Die Kosten liegen bei rund 3,2 Millionen Euro. Wie Haudeck berichtet, liegt bereits eine Zusage über 1,1 Millionen Euro an Zuschussgeldern vom Land vor. Die Umsetzung der Maßnahme übernimmt wie bereits berichtet der Zweckverband Breitband. Das bedeutet, dass der Zweckverband die Arbeiten ausgeschrieben hat und durchführt. Nach Abschluss der Maßnahme übergibt der Zweckverband das Glasfasernetz dann an die Stadt.