Breitbandausbau in vollem Gange

Die Arbeiten zum Breitbandausbau sind in vollem Gange und erfordern rund um Mittelurbach immer wieder einzelne Straßensperrungen. Dieser Tage werden die Arbeiten in Volkertshaus deutlich sichtbar. So sind am Straßenrand rot-weiße Absperrgitter aufgestellt, der Gehweg aufgerissen und der Boden aufgewühlt. Das kleine Buswartehäuschen und die Straßenlampe wurden ebenfalls in die Arbeiten integriert. So wurden die zu verlegenden Kabel dort kurzerhand angebunden. Foto: Wolfgang Heyer