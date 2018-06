Der Obst- und Gartenbauverein Michelwinnaden lädt am Samstag, 30. Juni, zu einem besonderen Ereignis im Rahmen des Tags der offenen Gartentür in den Pfarrgarten bei der Kirche ein. Dort gibt die Celtic Folk-Rock-Band Cúl na Mara am Abend ein keltisch-irisches Rockkonzert.

Vorsitzender des Gartenbauvereins Joe Mägerlein sagt dazu, „das sei ein besonderes Glück gewesen diese Band nach Michelwinnanden zu holen, denn er hat zufällig von einem ausgefallenen und damit offenen Termin der Band gehört und diese sofort auf ein Engagement angesprochen“. Er wisse davon, dass die Band es liebt, an besonderen Orten wie der Heuneburg oder der Klosteranlage Inzighofen zu spielen. Und so dachte er sich: „Warum denn dann nicht auch in Michelwinnaden?“

Genau zur richtigen Zeit

Cúl na Mara hat laut Pressemitteilung zu Beginn diesen Jahres ihr drittes Album eingespielt, das bislang sehr gute Kritiken von der Presse erhalten habe. Die Band tourt in diesem Sommer von Crema Medieval Festival bei Mailand bis nach Bremen zum Festival Maritim. Leider hätten sie keinen Termin in ihrer Heimatstadt Aulendorf finden können – und so sei dieser Termin in der Nähe genau zur richtigen Zeit gekommen.

Acht Preise erhielt die Band für ihre ersten beiden CDs. Sie hat in den vergangenen Jahren auf nationalen und internationalen Festivals gespielt und verbindet mit ihrer dritten CD die traditionelle Musik aus den keltischen Ländern mit modernen Eigenkompositionen. Highland Pipes, Flöten, Mandoline, Bouzouki, Akkordeon, Gitarren Bass und Drums gehören zum Instrumentarium der Band, die traditionelle Klänge mit Rock, Folk, Punk, Polka und Walzer verschmelzt. Die Band spielt neben den Songs aus dem neuen Album „The World is Colourful“ auch Jigs, Reels und Songs aus ihrem großen keltischen Repertoire.

Tag der offenen Gartentür

Im Rahmen der landesweiten Aktion „offene Gartentür“ wird auch der Obst- und Gartenbauverein Michelwinnaden teilnehmen. Am Samstag 30. Juni, öffnet ab 14 Uhr der Pfarrgarten in der Ortsmitte seine Tore für die Öffentlichkeit. Es besteht die Möglichkeit, den parkähnlichen Garten in Ruhe zu genießen. Angeboten werden auch zwei Fachvorträge. Ein Diplom-Ingenieur der Landespflege wird zum Thema Artensterben ab 14.30 Uhr und Heidi Reisser von der Nabu-Arbeitsgruppe Bergatreute zum Thema Blütenstreifen für Insekten ab 16.30 Uhr referieren.

Zusätzlich werden Garten-Schmiedekunstarbeiten der Metallwerkstatt Nunnenmacher, sowie eine Auswahl an verschiedenen Stauden und Rosen der Baumschule Scheerer ausgestellt. Kaffee, Kuchen und Dinnete werden angeboten. Parallel findet im Garten der Familie Lang in der Burgweiherstraße 13 ein Flohmarkt im Garten statt. Ab 19 Uhr ist dann die Gartenparty.