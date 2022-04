Vortrag über die Ängste in diesen Zeiten

Erst Corona und dann der Ukrainekrieg – was macht das mit den Ängsten der Menschen? Mit dieser aktuellen Frage setzt sich Dr. Andreas Küthmann, ärztlicher Direktor des Bezirkskrankenhauses Memmingen auseinander. Zu dem Vortrag mit Diskussion lädt das Evangelische Bildungswerk Memmingen am Montag, 2. Mai, um 19 Uhr in das Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Buxacher Straße 2 in Memmingen ein. Statt Eintritt wird eine Spende für den gemeinnützigen Verein „da capo“ erbeten. Anmeldung ist nicht erforderlich.