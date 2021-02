Unbelohntes Anrennen des ECDC Memmingen

Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen hat am Sonntagabend eine knappe Niederlage einstecken müssen: Gegen den Deggendorfer SC, der zuletzt Cheftrainer Henry Thom beurlaubte, verloren sie mit 2:3. „Im Endeffekt scheiterten wir an diesem Abend an der mangelnden Chancenverwertung, auch das nötige Quäntchen Glück in den entscheidenden Momenten fehlte“, erklärten die Indians in ihrer Pressemitteilung.

Überraschend erwischten die Deggendorfer einen guten Start in die Partie und trafen durch David Seidl auch zur verdienten Führung. Das war nach dem 1:5 in Lindau am Freitag so nicht unbedingt zu erwarten. Aber der bisherige Co-Trainer Chris Heid hat scheinbar die richtigen Lehren aus der deutlichen Pleite gezogen. Kurz nach dem 1:0 wackelte der DSC aber und hatte Glück, lediglich den 1:1-Ausgleich durch Christopher Kasten zu kassieren. Im zweiten Abschnitt scheiterten die Memminger mehrere Male in aussichtsreicher Position. Die Gäste machten es dann besser. Andrew Schembri schlenzte einen Schuss in den Winkel (29.), ehe Thomas Greilinger auf 3:1 erhöhte (30.).

Es folgte ein großes Anrennen der Indians. Aber der gewünschte Ertrag blieb aus. Mehrere Überzahlsituationen konnten nicht genutzt werden und im Endeffekt gelang Memmingen nur Ergebniskosmetik. Marvin Schmid stellte auf Vorlage von Linus Svedlund den 2:3-Endstand her (59.).