Überraschend frühes Aus: FC Memmingen fliegt aus dem Verbandspokal

Fußball-Regionalligist FC Memmingen ist aus dem BFV-Toto-Pokal ausgeschieden. In der zweiten Hauptrunde gab es beim Bayernliga-Zweiten Türkspor Augsburg eine 3:5 (1:1/1:0)-Niederlage nach Elfmeterschießen. In der regulären Spielzeit gelang trotz großer Überlegenheit nicht mehr als der vorübergehende Führungstreffer durch David Mihajlovic.

Zunächst lief eigentlich alles planmäßig. Memmingen dominierte die Partie, ging auch nach Pass von Pascal Maier durch Mihajlovic in Front: Er traf aus 15 Metern ins Eck (27.). Nicolai Brugger setzte den Ball kurz vor der Halbzeit noch an die Querlatte. In Durchgang zwei wurde die Partie zerfahrener und Türkspor schaffte dann laut FCM-Mitteilung mit seiner ersten Möglichkeit aus dem Nichts das 1:1 – Fatih Baydemir zog aus 25 Metern ab (70.). Es war das Tor zum Elfmeterschießen, bei dem alle Türkspor-Schützen erfolgreich waren, bei Memmingen verschossen Gabriel Galinec und Arjon Kryeziu.

60 Zuschauer sehen das Aus des FC Memmingen

Das Ausscheiden lässt sich nicht mit Schonung begründen. FCM-Trainer Esad Kahric bot seinen aktuell zur Verfügung stehenden Regionalliga-Kader auf, da schon im Vorfeld kein Spaziergang erwartet wurde. Die Memminger sollten recht behalten, erlebten einen sportlich wie finanziell enttäuschenden Dienstagabend. Bei nur 60 Zuschauern im weiten Rund der Bezirkssportanlage Haunstetten sprangen nicht einmal die Fahrspesen heraus.

In der Liga geht es am Samstag (14 Uhr) mit dem schweren Auswärtsspiel bei der SpVgg Bayreuth weiter.