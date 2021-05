Transferkracher beim ECDC Memmingen

Der ECDC Memmingen hat eine Schlüsselstelle im Kader mit dem Tschechen Matej Pekr besetzt. Beim Eishockey-Oberligisten soll er in der kommenden Spielzeit für die nötigen Punkte sorgen und somit seinen Ruf bestätigen – der 33 Jahre alte Außenstürmer gilt als überaus starker Scorer. Seine Angriffsqualitäten stellte der Neuzugang vom HC Dukla Jihlava über mehrere Jahre in der zweiten tschechischen Liga unter Beweis, regelmäßig war er dort an über 30 Treffern beteiligt.

Pekr soll Manko beheben

Nun spielt Pekr erstmals außerhalb seines Heimatlandes. Die Indians versprechen sich viel von ihrer neuen Nummer 69. „Wir sind überaus zufrieden, dass wir mit Matej Pekr eine unserer Schlüsselpositionen so hervorragend besetzen konnten. Er war unser absoluter Wunschkandidat, daher haben wir bereits frühzeitig versucht ihn von einem Wechsel nach Memmingen zu überzeugen“, sagt der Sportliche Leiter Sven Müller. „Er wird uns mit seiner Qualität deutlich verstärken und soll mithelfen, unser bisheriges Manko der Abschlussschwäche zu beheben.“

Der 1,80 Meter große Rechtsschütze kommt mit Vorschusslorbeeren in die Maustadt. In der abgelaufenen Saison war er einer der auffälligsten Akteure ligaweit, für Jihlava steuerte er in 51 Spielen 18 Tore und 26 Assists bei. Bei Jihlava stand er die letzten drei Spielzeiten unter Vertrag und absolvierte leihweise zusätzlich Partien in der ersten Liga Tschechiens (Extraliga). Seine meiste Zeit in der Karriere verbrachte er bei Olomouc und Kladno, lief da auch ein Jahr lang an der Seite vom Memminger Linus Svedlund auf. Insgesamt kommt Pekr in 40 Partien in der Extraliga sowie rund 600 Spielen in der zweiten Liga seines Heimatlandes auf über 430 Punkte.