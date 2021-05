Torhüterduo der Indians steht

Der ECDC Memmingen hat mit Marco Eisenhut eine neue Nummer 1 verpflichtet. Wie der Eishockey-Oberligist mitteilt, soll der 26-Jährige ein verlässlicher Rückhalt im Tor der Indians sein. „Wir sind uns sicher, dass wir mit ihm einen sehr starken Torhüter bekommen“, kommentiert der Sportliche Leiter Sven Müller.

Eisenhut kommt vom DEL-Club Straubing Tigers und hat sich nun aufgrund mangelnder Einsätze für die neue Herausforderung in der Oberliga entscheiden. „Für Marco ist es sehr wichtig, regelmäßig zu spielen“, sagt Müller. In Memmingen bekommt er diese Möglichkeit, seine Dienste sicherte der ECDC sich frühzeitig. Angesichts seiner Vita sind die Erwartungen hoch. Ausgebildet in Deggendorf und Landshut suchte 1,78 Meter große Torwart schnell den Weg in den höherklassigen Bereich. In Ingolstadt sammelte er Erfahrungen in der ersten Liga und war gleichzeitig auch in der DEL2 für verschiedene Förderlizenzpartner aktiv. Es folgte 2016 der Wechsel in die DEL2 zu den Dresdner Eislöwen, rund drei Spielzeiten hatte der Linksfänger dort den Status als Nummer 1 inne. Im vergangenen Jahr war der gebürtige Deggendorfer zuerst ohne Club. Während der Saison wurde er dann ein Teil des Torhütertrios in Straubing, spielte bei den Tigers jedoch kaum.

Drei weitere Abgänge

Mit der Verpflichtung von Eisenhut haben die Indians beide Torhüterpositionen für die kommende Oberligasaison besetzt. Routinier Joey Vollmer, der noch einen gültigen Vertrag besitzt, wird die zweite Stelle im Kader einnehmen. Der mittlerweile 41-jährige Schlussmann, der 2020 zum besten Torhüter der Liga gewählt wurde, ist seit fünf Jahren elementarer Bestandteil des ECDC und geht damit wohl in seine letzte Runde mit den Indians. In der Endphase der vergangenen Saison verdrängte Vollmer den 28-jährigen Goalie Lukas Steinhauer, der keine Zukunft mehr in Memmingen hat und den Allgäuer Eishockeyverein verlassen muss.

Steinhauer ist einer von drei weiteren Abgängen. Neben ihm werden in Zukunft auch Verteidiger Nikolaus Meier und Angreifer Jannik Herm nicht mehr am Hühnerberg auflaufen. Bei Meier fand die Trennung im gegenseitigen Einvernehmen statt. „In einem Gespräch nach der Saison kamen beide Parteien zur Entscheidung, sich verändern zu wollen und den Vertrag nicht zu verlängern“, so die Indians. Herm, der in der zweiten Reihe spielte, soll ersetzt werden. „Die Verantwortlichen des ECDC sahen auf dieser Position eines Leistungsträgers die Möglichkeit zur Verbesserung.“