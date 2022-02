Tödlicher Unfall bei Memmingen

Am späten Montagabend befuhr ein 40-Jähriger aus dem Landkreis Erding mit einem BMW die A7 Richtung Füssen. Zwischen dem Autobahnkreuz Memmingen und des AS Memmingen-Süd kam er auf nasser Fahrbahn – aus bislang unbekanntem Grund – in einer langgezogenen Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto rollte circa dreißig Meter durch den Grünstreifen und prallte schließlich gegen einen Baum.

Der 40-jährige Fahrer wurde in seinem total zerstörten Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr und die Autobahnmeisterei Memmingen waren vor Ort.

Der rechte Fahrstreifen und der Seitenstreifen der A7 Richtung Füssen waren für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt, der Verkehr wurde über den linken Fahrstreifen geleitet.