Schwabenbund erhält Regionalmanagementförderung

Der Schwabenbund wirbt erneut Fördergelder für die Region ein. Der länderübergreifende Verbund aus Politik und Wirtschaft erhält im Rahmen des Regionalmanagements Bayern für die Jahre 2022 bis 2024 insgesamt rund 286 000 Euro, wie mitgeteilt wird.

Für Manfred Schilder, Oberbügermeister der Stadt Memmingen und Vorstand im Schwabenbund für den Bereich Politik/Bayern, ein besonders nachhaltiger Ansatz des Freistaats mit großem Synergiepotenzial: „Die bayerische Regionalmanagement-Förderung ist ein wichtiges Instrument für uns, da wir auch länderübergreifend aktiv werden können.“

Die bisherigen Erfolge des Schwabenbundes im Bereich der Fördermittelakquisition fasst Werner Weigelt, Geschäftsführer des Schwabenbund, wie folgt zusammen: „Seit 2015 hat der Schwabenbund nun mehr als 26 Millionen Euro an Förderung inklusive der Eigenanteile mittel- oder unmittelbar über Kooperationen mit seinen Mitgliedern von den Ländern Baden-Württemberg und Bayern oder vom Bund in die Region geholt.“

Mit der aktuellen Förderung des Regionalmanagements soll die weitere grenzüberschreitende Vernetzung vorangebracht und in wichtigen Zukunftsthemen wie Innovation und Wettbewerbsfähigkeit gemeinsame Strategien und Projekte entwickelt werden. Ziel ist es, Wissen und Transparenz über vorhandene Potenziale in der Gesamtregion zu schaffen, den Austausch zwischen den Teilräumen weiter zu stärken und die Sichtbarkeit der Region auf Landes- und Bundesebene zu erhöhen. Der Schwabenbund leitet und initiiert dazu bereits seit sechs Jahren Netzwerk-Aktivitäten von der schwäbischen Alb bis ins Allgäu. Mit der aktuellen Zuwendung wird der Schwabenbund besonders in den Bereichen Energie, Mobilität und Bildung agieren.

Ein Fokusthema wird in den kommenden drei Jahren dabei Wasserstoff sein: Gerade die aktuellen Entwicklungen machen deutlich, dass Nachhaltigkeit und Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen immer wichtiger werden. „Wasserstoff wird ein wichtiger Baustein der Energieversorgung sein und kann auch für unseren Schwabenbund-Raum ein bedeutender Wirtschafts- und Innovationsfaktor werden“ so Petra Engstler-Karrasch, Hauptgeschäftsführerin der IHK Ulm und Vorstandsmitglied für den Bereich der baden-württembergischen Wirtschaft im Schwabenbund.