Richtungsweisendes Duell für den FC Memmingen

Folgt dem ersten Saisonsieg auswärts der erste Erfolg zu Hause? Für den Fußball-Regionalligisten FC Memmingen steht am Freitagabend (19.30 Uhr) ein richtungsweisendes Duell an. Der direkte Nachbar aus dem Tabellenkeller, der SV Schalding-Heining, kommt in die Fußball-Arena an der Bodenseestraße. Für die Truppe von FCM-Trainer Esad Kahric gilt es, nach dem 2:1-Erfolg in Pipinsried nachzulegen. Memmingen hat auf dem ersten Relegationsrang fünf Punkte auf dem Konto, Schalding auf Platz 15 einen Zähler mehr. Noch ist hinter den Spitzenplätzen hinunter in den Tabellenkeller alles dicht beieinander. Seit etlichen Jahren hat der Passauer Vorortclub fußballerisch die Nase vor dem einstigen Aushängeschild 1. FC Passau. Ziel von Schalding-Heining ist wieder der Klassenerhalt. Zuletzt war die 1:3-Heimniederlage gegen den VfB Eichstätt der vierte Auftritt in Folge, bei dem die Mannschaft laut Trainer Stefan Köck Vieles vermissen ließ. Es gibt weiterhin keine Abendkasse an den Spieltagen. Karten sind aber bis kurz vor dem Anpfiff im Vorverkauf erhältlich – entweder bei der Esso-Tankstelle am Memminger Stadion oder online über Allgäu-Ticket.