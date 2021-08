Regionalliga Bayern: Martin Dausch macht es wie Arjen Robben – Memmingen kommt in Schwung

Der SV Schalding-Heining bleibt ein Lieblingsgegner des FC Memmingen. Mit 3:1 (1:0) gewann der bayerische Fußball-Regionalligist gegen die zum größten Teil harmlosen Gäste. Das Ergebnis hätte auch aus Sicht von Schaldings Trainer Stefan Köck noch klarer ausfällen können. Seiner Meinung nach lag die Quote der von Memmingen gewonnenen Kopfbälle im Mittelfeld „gefühlt bei 95:5 und der Kampf um die zweiten Bälle ungefähr das Gleiche.“ Der FCM kommt scheinbar langsam in Schwung: Der Sieg gegen Schalding/Heining war nach dem Erfolg in der Regionalliga in Pipinsried und dem Pokalsieg bei der DJK Memmingen/Ost der dritte Sieg in Folge.

Martin Dausch war der gefeierte Mann in der Memminger Arena. In der 63. Minute machte er es laut Mitteilung wie Arjen Robben: zwei Haken, ein Übersteiger, und ein trockener Schuss ins Kreuzeck. Kurz zuvor hatte Schalding-Heining durch Fabian Schnabel mit der ersten und im Prinzip einzigen herausgespielten Möglichkeit die FCM-Führung von Oktay Leyla aus der elften Minute ausgeglichen. Dass es dieses Mal keine Zitterpartie wurde, dafür sorgte Gökalp Kilic. Der 21-jährige Rechtsaußen, der das 1:0 vorbereitet hatte, traf in der 78. Minute zum 3:1.

Während die Passauer Vorstädter im sechsten Spiel in Folge sieglos blieben, setzte sich der FC Memmingen aus der Gefahrenzone ab. Zeit zum Regenerieren bleibt aber nicht, die englischen Wochen gehen weiter. Bereits am Dienstag (19 Uhr) geht es zum Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching, der einen Last-Minute-Sieg beim VfB Eichstätt landete.